Săptămâna în declaraţii - Elena Udrea: „Eu nu pot să mă gândesc la nimic, depinde ce se gândeşte domnul preşedinte“

19:28:49 / 16 Iunie 2014

DE ACORD CU TINE NR. 1 , DAR NICI CU PESEDENUL NU O DUCEM MAI BINE , SE VEDE DUPA 2 ANI DE GUVERNARE .

PENTRU DEPUTATUL PSD DE NEAMT ,IOAN MUNTEANU , PENTRU CA BULETINELE DE VOT SA NU MAI FIE ANULATE , SA GINDIT EL ASA PENTRU ACEST POPOR OROPSIT , TOT DE EI , SA INTODUCA UN PATRULATER GOL IN CARE CEI NEMULTUMITI SA-SI PUNA STAMPILA , DAR DE CE REPORTERUL NU SPUNE PESLEAU , CA ACEASTA LEGE ESTE PENTRU CEI CARE NU SE PREZINTA LA VOT , CA S-AU SCARBIT , DE ALDE IOAN MUNTEANU SI LEGEA ESTE FACUTA TOT PENTRU IOAN MUNTEANU , CA PRIN NEPREZENTAREA LA VOT SE DAU AMENZI USTURATOARE , DECI BANII CARE INTRA AUTOMAT IN FAVOAREA ACESTORA CARE NE FAC ACESTE LEGI , TIP IOAN MUNTEANU DIN CLANUL PSD , NU MAI STIU CE LEGI SA DEA SA UMBLE LA BUZUNARUL NOSTRU , HOTI DE HOTI , BANDITI DE BANDITI ACEST PSD , TOTI HOTII SI TOTI BANDITII S-AU ACIUAT IN ACEST PARTID PESEDE , DAR IA-TI VOTAT INSEAMNA CA VA PLACE HOTIA NU OMENIA , ASA POPOR ASA ALESI AI NEAMULUI , SA AUZIM DE BINE .