Săptămână... rock

Luna decembrie începe la Constanţa pe ritmuri... grele, majoritatea concertelor programate prin cluburile de la malul mării, în această săptămână, fiind dedicate în special fanilor muzicii rock. Astfel, printre trupele şi artiştii care şi-au anunţat prezenţa pe scena constănţeană, în următoarele zile, se numără Travka, Viţa de Vie, Cargo, Nişte Băieţi, dar şi Cristi Minculescu, aşteptat într-un concert unplugged extraordinar, alături de noua sa trupă, Lotus.

„MUSIC FOR AUTISM” Clubul Doors găzduieşte, în această joi, de la ora 21.00, al doilea eveniment din cadrul campaniei „Music for Autism”: un concert cu trupa constănţeană Supermassive şi o super-petrecere de Moş Nicolae. Proiectul „Music for Autism” se desfăşoară sub egida clubului Doors şi a partenerilor săi, Asociaţia de Terapii Suportive Hipoterapia, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) Maria Montessori şi Junkers Design.

Fondurile strânse în urma acestei campanii vor ajuta la crearea unei camere senzoriale, a unui atelier de pictură şi a unei săli pentru meloterapie în cadrul CSEI Maria Montessori. De asemenea, o parte din copii urmează să primească şedinţe de terapie în cadrul Asociaţiei Hipoterapia.

Preţul unui bilet la evenimentul de joi este de 10 lei, rezervări putându-se face şi pe site-ul clubului Doors.

TRAVKA LANSEAZĂ NOUL ALBUM Trupa Travka va ajunge la Constanţa, vineri seară, tot în clubul Doors, unde are programat un concert care va începe la ora 21.00. Show-ul marchează lansarea noului album al grupului, „Okean”, lansat în ediţie extrem de limitată - doar cinci exemplare, pe care formaţia doreşte să le vadă circulând între fani. „Okean” este al treilea disc al trupei Travka, înfiinţată la Focşani, în anul 2002.

Biletele pentru concert se află în vânzare la sediul clubului, la preţul de 20 de lei.

CARGO, LIVE PENTRU CONSTĂNŢENI Îndrăgita trupă timişoreană Cargo revine la Constanţa, în clubul Doors, în această duminică, într-un concert extraordinar pregătit fanilor de la malul mării. Fanii Cargo ar putea avea surpriza să asculte noul single al formaţiei, care dă şi titlul albumului aflat în pregătire, intitulat „A 5-a dimensiune”.

Potrivit membrilor trupei, titlul ales, a 5-a dimensiune, face trimitere la un nou început, un nou calendar ce ar începe din 21 decembrie, fiind al cincilea calendar „de când s-a născut Pământul”.

Preţul biletelor la concert este de 50 de lei.

NIŞTE BĂIEŢI ŞI VIŢA DE VIE Constănţenii care vor ajunge, joi seară, de la ora 21.00, în clubul Goblin, vor putea urmări un show punk-rock oferit de trupa Nişte Băieţi, biletele având preţul de 15 lei. Acelaşi club va găzdui, vineri, un concert al trupei Viţa de Vie, programat de la ora 21.00. Biletele se găsesc în vânzare la preţul de 20 de lei.

CRISTI MINCULESCU&LOTUS Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale sfârşitului de săptămână este, cu siguranţă, concertul fostului solist al trupei Iris, Cristi Minculescu, alături de noua sa formaţie, Lotus. Show-ul unplugged va fi găzduit de clubul constănţean Phoenix, duminică, de la ora 21.30, biletele putându-se achiziţiona la preţul de 50 de lei.