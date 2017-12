Şapte cazuri de TBC în liceele din Constanţa

Medicii pneumoftiziologi din Constanţa au depistat, pînă în prezent, şapte cazuri de tuberculoză în unităţile de învăţămînt. „Au fost diagnosticaţi şase copii şi un cadru didactic. Din fericire, nu am avut probleme, cazurile au fost depistate în timp util, astfel încît niciun alt copil nu a avut probleme şi nici cadrele didactice”, a explicat dr. Emanoil Vasiliu, şeful Dispensarului TBC Constanţa, totodată şi coordonatorul programului de TBC pe judeţul nostru. Două dintre cazuri au fost depistate la Colegiul Comercial „Carol”, iar celelalte la Liceele „I.N. Roman” şi „Virgil Madgearu”. „Am mai avut de făcut o anchetă şi la Cumpăna”, completează dr. Vasiliu. Medicul susţine că imediat cînd sînt depistate cazuri de TBC în rîndul elevilor sau, în general în colectivităţi, se demarează anchetele epidemiologice, astfel încît boala să nu fie răspîndită, asta în cazul în care avem de-a face cu o formă transmisibilă a tuberculozei. „În general nu am avut de-a face cu forme transmisibile, însă copiii au fost incluşi în programele de tratament şi au fost luaţi în evidenţă de către medicii din teritoriu”, a mai declarat dr. Vasiliu. Medicii susţin că tuberculoza este o maladie infecţioasă periculoasă care, în cazul nedepistării la timp şi tratării inadecvate, poate duce la pierderea capacităţii de muncă, invaliditate şi deces. Cel mai frecvent, tuberculoza afectează plămînii (tuberculoza pulmonară), dar poate afecta şi alte organe (tuberculoza oaselor şi articulaţiilor, tuberculoza renală, tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici, tuberculoza aparatului uro-genital, tuberculoza pielii, a ochilor etc.). În majoritatea cazurilor, tuberculoza este transmisă pe cale aeriană de la bolnavul cu tuberculoză pulmonară contagioasă, care elimină micobacteria tuberculozei. Sursa principală de infecţie o constituie sputa bolnavului care răspîndeşte în aer microparticulele bacilifere eliminate prin tuse, strănut, vorbire şi scuipat. Acestea, împreună cu aerul inspirat, pătrund în plămînii persoanelor sănătoase, provocînd tuberculoza. Persoana sănătoasă poate fi contaminată cu tuberculoză în încăperi aglomerate, neventilate, în care se află un bolnav de tuberculoză pulmonară contagioasă. Pneumoftiziologii susţin că orice persoană poate fi infectată cu tuberculoză, indiferent de statutul social şi situaţia materială. Sînt expuse riscului de îmbolnăvire: persoanele care se află în contact permanent cu bolnavii de tuberculoză pulmonară contagioasă; persoanele cu imunitate scăzută, cauzată de subnutriţie şi condiţii nefavorabile de viaţă, afecţiuni cronice; persoanele infectate cu HIV; fumătorii activi; persoanele care consumă alcool şi/sau droguri; copiii nevaccinaţi contra tuberculozei.