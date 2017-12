Şapte medalii pentru CS Farul la CI de atletism

Desfăşurate pentru al doilea an consecutiv la Constanţa, pe stadionul “Farul”, Campionatele Internaţionale de atletism ale României au oferit un spectacol pasionant vineri seară, câteva sute de spectatori alegând să vadă pe viu cei mai buni atleţi români ai momentului. Competiţia ajunsă la ediţia a 56-a a adus şapte medalii pentru atleţii constănţeni de la CS Farul, vedeta întrecerii fiind Andreea Ogrăzeanu (antrenoare Cristina Manea), care s-a impus clar în probele de 100 m şi 200 m, cucerind două medalii de aur. „Sunt fericită pentru că am devenit dublă campioană naţională, chiar dacă mi-aş fi dorit să obţin un timp mai bun, în special la 200 m, unde nu am făcut încă baremul pentru Mondialele de la Daegu”, a spus campioana. Alte două medalii au fost aduse în proba feminină de triplusalt, Cristina Bujin (antrenoare Lenuţa Dragomir) clasându-se pe locul secund, în timp ce Cristina Toma a încheiat pe ultima treaptă a podiumului. Palmaresul clubului de pe litoral a fost completat de cele două medalii de argint cucerite în probele de lungime, de Cristina Sandu (antrenor Lucian Sfiea) - la feminin şi Adrian Vasile (antrenoare Gabriela Voiculescu) - la masculin, şi de bronzul smuls de Cornel Bănănău (antrenor Marian Ciser), la 110 m garduri. Din păcate, alţi trei constănţeni, Alina Râpanu (800 m, antrenor Ion Veliciu), Iulian Geambazu (400 m, antrenor Cătălin Ganera), Bogdan Ţucă (400 m garduri, antrenor Cătălin Ganera) şi Claudiu Cimpoeru (5.000 m, antrenor Valentin Anghel) au ratat la mustaţă o clasare pe podium. În schimb, revenită după cinci ani de pauză într-o competiţie oficială, Cristine Spătaru (triplusalt, antrenoare Lenuţa Dragomir) a ratat toate cele trei încercări.

La finalul competiţiei, organizatorii au premiat cele mai bune rezultate, conform tabei internaţionale de punctaj, primul loc la feminin fiind ocupat de Viorica Ţigău (senioare, lungime) şi Bianca Razor (junioare, 400 m), în timp ce prima poziţie la masculin, la seniori, a fost împărţită de Marian Oprea (triplusalt) şi Ben Yahia Amor (3.000 m obstacole, Tunisia), la juniori locul 1 revenindu-i lui Valentin Toboc (lungime). Trofeul cel mare a fost acordat celei mai bune performanţe, 6,70 m, înregistrată de Viorica Ţigău. „Faptul că este al doilea an la rând când ne găzduieşte Constanţa mi se pare extraordinat, mai ales că organizarea a fost excelentă. Am întâlnit nişte oameni minunaţi, care s-au implicat total în buna desfăşurare a competiţiei, de la antrenori şi sportivi, la structurile sportive, autorităţile locale şi DJST. Cu toţii au format o adevărată echipă în aceste zile şi vreau să-i mulţumesc Elenei Frîncu pentru tot ceea ce a făcut”, a spus, la final, preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Sorin Matei.