Șapte partide fără înfrângere pentru Viitorul

Cinci victorii și o remiză, în Liga 1, dar și un succes în 16-imile de finală ale Cupei României - este bilanțul campioanei en titre a României la fotbal, FC Viitorul, în ultimele șapte jocuri disputate în această toamnă. Grație seriei pozitive, jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi se află pe locul 5, cu 30 de puncte, cu șanse foarte mari de a evolua în play-off, după un start ratat de sezon. Ultimul joc, desfășurat luni seară, la Voluntari, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în ultimul sfert de oră Viitorul jucând cu un om mai puțin după eliminarea lui Țucudean, pentru cumul de cartonașe galbene. Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei constănțene, a fost mulțumit pentru punctul obținut în etapa a 18-a, dar nu a fost satisfăcut în totalitate de prestația elevilor săi.

„Sincer să fiu, trebuie să fiu mulțumit de punctul pe care l-am luat. Voluntari a început mai bine ca noi, după aceea noi am echilibrat jocul. Am rămas în zece și cred că, până la urmă, rezultatul este echitabil. Un punct care vine bine. Lucrul cel mai pozitiv este că nu am luat gol. Trebuie să fim în continuare atenți, trebuie să muncim, să obținem puncte. Urmează meciuri tari, meciuri grele”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

În etapa următoare din Liga 1, FC Viitorul va întâlni pe ACS Poli Timişoara, sâmbătă, 25 noiembrie, de la ora 18.00, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

Clasament: 1. CFR 40p (golaveraj: 28-10), 2. FCSB 38p (36-12), 3. Craiova 36p (31-20), 4. Botoșani 32p (24-15), 5. FC VIITORUL 30p (24-13), 6. Astra 28p (26-19), 7. Dinamo 24p (24-21), 8. Iași 24p (21-24), 9. Timișoara 23p (16-27), 10. Voluntari 21p (17-19), 11. Chiajna 17p (20-25), 12. Sepsi 12p (11-31), 13. Mediaș 11p (7-29), 14. Juventus 9p (10-29).

