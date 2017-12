Şase din şase pentru HCM

Fără Popescu, A. Stamate, Toma, Buricea şi Şimicu (ultimul doar pe foaia de joc), menajaţi după accidentări mai vechi sau mai noi, HCM Constanţa a obţinut un nou succes la peste zece goluri, impunându-se, ieri, la Chiajna, în faţa Stelei, cu scorul de 34-20 (15-12). Diferenţa de valoare dintre cele două loturi, dar şi de experienţă, Steaua având în lot mulţi jucători sub 20 de ani, a fost decisivă în final, chiar dacă steliştii au dat o replică viguroasă în primele 20 de minute. După doar 15-12 la pauză, HCM a apăsat pe acceleraţie în mitanul secund, iar diferenţa a crescut constant, tabela indicând în final 34-20 pentru formaţia constănţeană. Pentru HCM au înscris: Csepreghi 6 goluri, Ghionea 5g, Riganas şi Onyejekwe - câte 4g, Criciotoiu, Irimescu şi Novanc - câte 3g, Sabou şi Sadoveac - câte 2g, Adzic şi Stavrositu - câte 1g.

„A fost o bună repetiţie pentru Koper şi chiar dacă am început mai greu, ştiam că vom reveni şi vom câştiga. Avem acest obiectiv al nostru de a câştiga toate meciurile la peste zece goluri pentru că ştim diferenţa de valoare dintre lotul nostru şi al celorlalte formaţii. Poate că în deplasare am putea avea două-trei meciuri mai grele, însă în rest nu vom avea probleme. Este bine că am întâlnit o echipă mai slabă pentru că deja intervenise o uşoară stare de oboseală după ritmul accelerat din ultimele două săptămâni“, a declarat extrema Vali Ghionea.

Celelalte rezultate ale etapei: HC Caraş Severin - Poli Timişoara 23-21, Dinamo Călăraşi - Bucovina Suceava 28-26, CSM Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 27-31, Potaissa Turda - CSM Satu Mare 28-20. Meciul HC Odorhei - Ştiinţa Bacău va avea loc miercuri, de la ora 20.00. Clasament: 1. HCM 12p, 2. Dinamo 11p, 3. Ştiinţa Bacău 10p, 4. Tg. Jiu 8p, 5. HC Odorhei 7p, 6. Bucovina Suceava 6p (golaveraj: 165-159), 7. Caraş Severin 6p (154-168), 8. Potaissa Turda 5p (161-174), 9. CSM Satu Mare 5p (153-175), 10. Poli Timişoara 4p (144-140), 11. CSM Bucureşti 4p (147-162), 12. U. Cluj 3p (159-172), 13. CSM Ploieşti 3p (132-160), 14. Steaua 0p.

ETAPA A 2-A ÎN GRUPA C A LC. Sâmbătă şi duminică s-au desfăşurat ultimele două partide ale etapei a 2-a din Grupa C a Ligii Campionilor, înregistrându-se rezultatele: Cimos Koper - Wisla Plock 27-24 şi St. Petersburg - Metalurg Skopje 25-25. Meciul HCM Constanţa - HSV Hamburg, scor 26-34, s-a disputat joi. Clasament. 1. Hamburg 4p, 2. Skopje 3p, 3. Plock 2p (golaveraj: 54-56), 4. Koper 2p (50-52), 5. Petersburg 1p, 6. HCM 0p. Următoarea partidă a HCM-ului va avea loc joi, la Buzău, de la ora 20.00, în direct la Digi Sport, împotriva campioanei Sloveniei, Cimos Koper.