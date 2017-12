Scandal în cartierul Faleză Sud! Locatarii au spart ușa centralei termice!

20:24:58 / 05 Mai 2017

Pt radet

Mai Radet?! Mai muistilor! Daca vrea omul sa pkece de la voi nu are voie? Pai voi ce faceti, consumatori captivi? E centrala voastra? E incaperea voastra? Voi dar asigurati mentenanta. Nenorociti falimentari ce sunteti! Spuneti adevarul si veti vedea reactia oamneilor din Cta. Jeguri ordinare cu lefuri de zeci de milioane dar cu minte cat nuca. In locul acelor oamnei v-as da in judecata pentru abuz si fiti siguri ca as castiga. Luati-va de mana cu alti nenorociti care repara un pod de 8 ani. Lepre!