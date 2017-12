SCANDAL uriaş în lumea tenisului, provocat de Ilie Năstase. ITF anchetează

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a deschis o anchetă după un comentariu al căpitanului nejucător al echipei de Fed Cup a României, Ilie Năstase, despre copilul nenăscut al Serenei Williams, informează BBC. La conferinţa de presă de vineri, în timp ce Simona Halep răspundea în engleză unor întrebări referitoare la faptul că Serena Williams este însărcinată, Ilie Năstase, în vârstă de 70 de ani, s-a adresat în limba română unui membru al echipei: "Să vedem ce culoare are. Ciocolată cu lapte?". Un purtător de cuvânt al ITF a declarat pentru BBC că forul internaţional a aflat despre comentariul lui Năstase şi a început o investigaţie. "ITF nu tolerează limbajul discriminatoriu. Am aflat de presupusele declaraţii ale căpitanului României, Ilie Năstase, şi am început o anchetă pentru a vedea faptele cu exactitate, înainte de a lua măsurile necesare", a anunţat ITF, conform BBC. BBC notează că în timpul ceremoniei de vineri, Năstase şi-a pus braţele în jurul căpitanului nejucător al Marii Britanii, Anne Keothavong, şi a întrebat-o în ce cameră stă, în faţa presei. Potrivit sursei citate, Năstase i s-a adresat la fel lui Keothavong, însărcinată cu al doilea copil, şi la dineul de joi seară.

După remarca rasistă la adresa Serenei Williams, cea nepotrivită la adresa antrenoarei Marii Britanii și răspunsul pentru jurnaliștii englezi, Năstase a avut și un dialog direct cu jurnalista care a scris în media britanică despre declarațiile nepotrivite ale fostului tenismen. Căpitanul nejucător al României a vorbit cu Eleanor Crooks, corespondentul Press Association Sport tennis la FED Cup, și i-a spus, printre altele: "De ce ai scris așa ceva? Ești o proastă, ești o proastă!". Tirada a avut loc în fața a numeroși jurnaliști și a durat 2-3 minute. "M-a făcut proastă, a repetat asta, m-a întrebat de ce l-am făcut rasist. I-am explicat că am scris doar ce s-a întâmplat și că a fost un comentariu nepotrivit despre culoarea pielii. Din fericire, era în cealaltă parte a sălii și erau ziariști în jurul nostru, așa că a fost doar neplăcut, nu amenințător. Dar nu e un comportament pe care l-ai aștepta de la un om în poziția lui", a mai spus Crooks.