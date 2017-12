Scandal uriaș la FC Farul!

„Butoiul cu pulbere” pe care stătea FC Farul după cele două eșecuri umilitoare din play-off, 0-4 cu Dacia Unirea Brăila și 0-6 cu Dunărea Călărași, a explodat duminică dimineață, înainte de antrenament. Vestiarul grupării de pe litoral a fost scena unor scene șocante, președintele clubului, Auraș Brașoveanu, și golgheterul Adrian Pătulea fiind la un pas de bătaie, după ce oficialul constănțean a blocat o reacție fizică violentă a jucătorului la adresa antrenorului Ilie Stan. Spiritele au fost liniștite de ceilalți jucători, care l-au oprit pe Pătulea, însă atacantul în vârstă de 31 de ani a fost exclus din lot, urmând ca FC Farul să-i rezilieze unilateral contractul.

ANALIZĂ CU SCÂNTEI

Totul a pornit de la analiza jocului, efectuată de Ilie Stan înaintea ședinței de pregătire de duminică dimineața, când antrenorul Farului a anunțat că, împreună cu patronul Giani Nedelcu, a luat decizia ca Adrian Pătulea și Doru Bratu să se antreneze separat. În plus, „Iliesta” i-a reproșat atacantului că nu a respectat indicațiile tehnico-tactice și nu a avut o atitudine corespunzătoare. În acel moment, golgheterul constănțenilor s-a apropiat amenințător de antrenorul său și a avut o reacție verbală violentă. „În momentul în care a sărit la Ilie Stan, m-am băgat între ei și l-am împins. M-a jignit și a încercat să reacționeze violent, astfel că l-am luat de gât și l-am pus pe scaun. Apoi, au intervenit ceilalți jucători și l-au potolit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut capacitatea de a mă controla, pentru că am fost și eu la un pas să-l lovesc”, a povestit Brașoveanu. „Totul s-a întâmplat la analiza jocului, nu a fost vreo ceartă sau altceva. S-a ridicat la mine și m-a întrebat de ce îi fac eu lui observații. S-a comportat necivilizat și cu mine, și cu Brașoveanu, pe care a încercat să lovească. Nu s-a ajuns la bătaie, dar s-au împins și atunci s-au băgat jucătorii, care s-au și speriat de ceea ce au văzut. Nu se poate întâmpla așa ceva în 2016. Spune că a jucat în Anglia, dar acolo primul lucru este respectul”, a adăugat Ilie Stan. „La ora 10.00 am fost chemați la antrenament, m-am prezentat și am încercat să mă echipez, dar ni s-a spus că urmează o ședință. Au venit Ilie Stan și Brașoveanu și ne-au spus că nu se va trece cu vederea înfrângerea cu Dunărea și că vor fi consecințe. Primele măsuri luate erau că unii jucători care au plecat din cantonament și au fost apoi întorși din drum vor fi sancționați pecuniar și că jucătorii Bratu și Pătulea sunt excluși din lot și se vor antrena separat. Ilie Stan a spus că eu nu m-am implicat în meci și că nu am câștigat duelurile cu adversarii. Și atunci, eu, care eram un pic nervos, l-am întrebat cine și le-a câștigat. A fost o discuție directă între mine și dânsul, nu mai era nimeni implicat, și i-am spus că nu mi se pare corect să fiu exclus din lot. În această discuție profundă, a intervenit Brașoveanu, care mi-a băgat mâna în gât și m-a așezat pe scaun. M-am enervat și eu, pentru că era clar că eram agresat. Nu am reacționat violent, ci i-am spus că este nesimțit. S-a ajuns la altele, am sărit unul la altul și s-au calmat spiritele după ce au sărit ceilalți jucători. Îmi pare rău că a purtat tot timpul ciudă și dispreț față de mine, chiar dacă am încercat să nu intru în polemici. Când simți răutate în vorbe și problema devine strict personală, nu te mai poți abține, pentru că nu mai este nimic profesional”, a sunat versiunea lui Pătulea.

CONTRE MAI VECHI CU PĂTULEA

Tensiunea creată de Pătulea are rădăcini mai vechi, acesta fiind aproape de bătaie și cu patronul Giani Nedelcu, în urmă cu cinci ani, după un meci cu FC Snagov. În ultima vreme, oficialii constănțeni, dar și o parte dintre jucători au acuzat atitudinea sfidătoare a atacantului. „Nu-i prima oară când Pătulea are astfel de reacții, el se ceartă cu toată lumea și crede că este cel mai important. Săptămâna trecută a avut niște contre cu Doru Bratu și Valentin Munteanu, iar după meciul de la Brăila le-a reproșat colegilor că au pierdut cu 4-0. Când i-a spus Ilie Stan că și el face parte din echipă, a răspuns că el joacă bine. De data aceasta, era supărat că au fost reprimiți în lot patru jucători care au vrut să plece din cantonament înainte de meciul cu Călărași. A reproșat faptul că aceștia au fost acceptați înapoi și el o să-și ia mai puțini bani. Așa că a amenințat că joacă pentru câți bani primește. Conform regulamentului disciplinar, contractul va fi reziliat unilateral de către club. În schimb, Ilie Stan are toată susținerea din partea conducerii clubului”, a explicat Brașoveanu. „Nu am nimic cu el, l-am ajutat tot timpul, chiar și când a fost la FC Vaslui, dar nu se poate așa ceva. Eu am cerut unitate în cadrul grupului, pentru că în situații grele se vede caracterul. În schimb, în loc să fim uniți, unii vor să plece din cantonament, iar toată săptămâna se discută doar dacă vine Giani Nedelcu să le dea banii. Unii se gândesc doar la bani și sunt niște mercenari. Și-au primit banii vineri, dar nu s-au antrenat cum trebuie pentru că erau cu gândul doar la asta. Trebuie să se pună punct unei astfel de situații, iar dacă am sprijinul conducerii, nu se pune problema să plec”, a declarat „Iliesta”. „Sunt total și profund dezamăgit de reacția președintelui meu. După fiecare înfrângere, se lua de mine, de parcă din cauza mea se pierdeau meciurile. Nu m-a sprijinit niciodată, nu a venit după vreo victorie să mă felicite. Erau mereu discuții aprinse în vestiar după înfrângeri, pentru că doream cu toții mai mult. Îmi pare rău că nu se mai vrea să fac parte din această echipă, pentru că mi-am dorit nespus de mult ca FC Farul să revină unde-i este locul. Am pus suflet, dar, câteodată, nu primești înapoi același lucru. O să-mi văd în continuare de cariera mea”, a replicat Pătulea.

ALȚI TREI JUCĂTORI PUȘI PE LIBER

Pe lângă Pătulea, și Doru Bratu este pe „lista neagră”, împreună cu Ovidiu Vezan și Florin Popa, cei doi fiind lăsați în afara lotului pentru meciul cu Dunărea Călărași. „Bratu este la dispoziția clubului, iar cu Vezan și Popa se negociază rezilierea contractelor. Cu ultimul am avut deja o discuție și vom continua luni, când va veni la Constanța și patronul Giani Nedelcu. Eu cred că rezultatele slabe din play-off au venit și pe fondul unei automulțumiri după ce ne-am îndeplinit primul obiectiv al sezonului, dar și al faptului că salariile sunt plătite la zi”, a spus Brașoveanu.

