Schimb de replici Elena Băsescu - Cezar Preda

Secretarul general al OTPD-L, Elena Băsescu, prezent la Şcoala de Vară a tineretului democrat-liberal, care se desfăşoară în această perioadă la Costineşti, a declarat ieri că are o viziune diferită faţă de cea exprimată de vicepreşedintele PD-L Cezar Preda, care a criticat discursurile tinerilor. „Consider că am o viziune diferită de cea a lui Cezar Preda. Cred că în politică trebuie să ieşi în public tot timpul şi să spui ceea ce ai realizat, mai ales că mă aflam în faţa tinerilor care m-au ales în urmă cu şase luni şi era de datoria mea să fac un bilanţ şi să le demonstrez că am respectat programul pe baza căruia am fost aleasă în funcţia de secretar general al OTPD-L, împreună cu Monica Iacob-Ridzi“, a declarat Elena Băsescu. „Mi se pare regretabil să vii la şcoala de vară a tineretului şi să critici discursurile acestora, mai ales că ei nu au făcut altceva decît să exprime cu exactitate ceea ce au realizat pînă în prezent“, a completat ea. Secretarul general al OTPD-L a adăugat că aşa înţelege că se face politica: trebuie să spui tot timpul ceea ce ai făcut, pentru că altfel lumea rămîne cu o impresie greşită. „Monica Ridzi a folosit de foarte multe ori, şi chiar Elena Băsescu, chestiunea că noi am fost primii, noi am fost primii care am făcut etc. Nu trebuie să spunem noi că am fost primii. Se vede dacă am fost primii sau nu. Noi trebuie să facem ceea ce trebuie să facem“, declarase Cezar Preda la şcoala de vară a tinerilor democraţi. Tot în cadrul lucrărilor, Cezar Preda a susţinut că următorul candidat la Preşedinţie, în 2014, trebuie să fie un tînăr care nu a fost comunist. Nu se înţelege de ce în 2014 şi nu în 2009?!?