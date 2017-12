Schimbare de lider în două serii ale Campionatul Judeţean de Fotbal

În etapa a 10-a a Campionatului Judeţean de Fotbal am consemnat schimbarea liderului în Seriile Nord şi Est. O echipă înfiinţată în vară, Ştef Serv Seimeni, a cîştigat clar la Gîrliciu şi a detronat-o pe Dacia Mircea Vodă. Noua fruntaşă a Seriei Nord a fost ajutată şi de cealaltă echipă din comună, Gloria, care a remizat acasă cu Dacia! În Nord, Voinţa Valu lui Traian a cedat pe teren propriu în disputa cu Viitorul II Cobadin, însă noul lider nu are drept de promovare în Liga a IV-a, astfel că tot… Valu este în “pole-position”, după eşecul intern al Avîntului Comana în faţa Spartei II Techirghiol.

Iată rezultatele etapei a 10-a (în Seria Sud nu s-a jucat) - SERIA EST: Viitorul Cerchezu - AS Independenţa 0-4 (Osman 8, Geană 48, Parfene 63, 85); AS Bărăganu - Viitorul Mereni 1-11 (Alpetri 74 - Nedelcu 2, 46, Slabu 4, 72, 80, Socianu 14, 43, 88, I. Strîmbu 41, D. Strîmbu 77, Denislam 90); Avîntul Comana - Sparta II Techirghiol 1-3 (Curelaru 45 - Gh. Hrib 17, 90, Omer 77); Fulgerul Chirnogeni - Recolta Negru Vodă 1-3 (Dragomir 81 - Cuper 14, 30, Boia 41); CFR Constanţa - Luceafărul Amzacea 2-3 (M. Şerban 5, 67 - Saban 7, 13, Sofronie 28); Aurora II 23 August - AS Ciocîrlia 1-0 (P. Florea 62); Voinţa Valu lui Traian - Viitorul II Cobadin 2-3 (Precup 4, Niţescu 43 - M. Gîscă 16, Păcuraru 46, P. Gîscă 77); Unirea Topraisar - CSM II Medgidia Valea Dacilor 3-0 (V. Dumitru 16, Ianoş 24, 46). Clasament EST: 1. Cobadin II 27p; 2. Valu lui Traian 24p; 3. Comana 22p; 4. Topraisar 21p; 5. Techirghiol II 21p; 6. Amzacea 19p; 7. CFR 17p; 8. 23 August II 17p; 9. Independenţa 13p; 10. Chirnogeni 12p; 11. Mereni 12p; 12. Negru Vodă 10p; 13. Ciocîrlia 8p; 14. Valea Dacilor 6p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Viitorul Tîrguşor - Pescarul Ghindăreşti 0-2 (Nicolai 40, 43); Dunaris Topalu - Steaua Dorobanţu 9-0 (G. Ion 23, 25, Filip 28, 55, 89, Teacă 33, V. Stan 54, 85, M. Ion 78); Gloria Seimeni - Dacia Mircea Vodă 1-1 (C. Rusu 13 - Ciobănuc 30); CSS Medgidia - Voinţa Siminoc 1-4 (Deroiman 60 - Vălimăreanu 35, Miron 42, C. Lungu 40, D. Siminiceanu 80); Pescăruşul Gîrliciu - Ştef Serv Seimeni 1-3 (Ichim 41 - Dăineanu 32, Oană 51, 80); Dunărea Ciobanu - Viitorul Fîntînele 4-0 (Mititelu 48, Culea 51, Movilă 65, Acreală 80); Ulmetum Pantelimon - Sportul Tortomanu 2-1 (C. Adam 35, 37 - Mărgean 64); Sport Club Horia - Viitorul Vulturu 3-0 (C. Cristea 60, 80, Tacciu 90). Clasament NORD: 1. Ştef Serv Seimeni 24p; 2. Mircea Vodă 23p; 3. Ciobanu 21p (9j); 4. Siminoc 21p; 5. Gîrliciu 20p; 6. Pantelimon 19p (9j); 7. Gloria Seimeni 17p (9j); 8. Topalu 16p; 9. Tortomanu 15p; 10. CSS Medgidia 13p (9j); 11. Fîntînele 13p; 12. Horia 9p; 13. Ghindăreşti 8p; 14. Tîrguşor 6p; 15. Vulturu 3p; 16. Dorobanţu 0p.