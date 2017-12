Schimbare de lider în Seria Est

Duminică s-au disputat partidele etapei a 13-a în Campionatul Judeţean de fotbal. Surpriza rundei a furnizat-o Fulgerul Chirnogeni, care s-a impus la scor pe terenul fostului lider al Seriei Est, Viitorul II Cobadin. De înfrîngerea formaţiei din Cobadin a profitat Voinţa Valu Traian (3-0 cu Aurora II), care a preluat şefia, dar şi Sparta II Techirghiol (3-0 cu AS Independenţa), care a urcat pe locul secund. Un alt lider care a ieşit “şifonat” în această etapă este şi Peştera Dobrogei Peştera, care a pierdut din avans după ce a cedat în derby-ul Seriei Sud, la Ostrov. În Seria Nord favoritele s-au impus pe linie, toate echipele de pe podium obţinînd victorii.

Rezultatele etapei a 13-a - Seria NORD: Steaua Dorobanţu - Viitorul Vulturu 2-1 (Oborogeanu 50, M. Sîrbu 80 / Berdină 85); Dacia Mircea Vodă - Pescarul Ghindăreşti 8-2 (Cazan 16, Trestianu 22, 81, Mirică 31, Scîntee 36, 49, V. Ciobanu 77, I. Sîrbu 88 / Niculae 23, Damian 89); Voinţa Siminoc - Viitorul Tîrguşor 7-0 (Lungu 10, Miron 15, Panghea 28, M. Vasile 36, Neagoe 61, 73, Grecu 84); Ştef Serv Seimeni - Dunaris Topalu 5-0 (Dăineanu 1, 5, 70, Şt. Florea 43, Oană 75); Sportul Tortomanu - CSS Medgidia 1-0 (Goreac 3); Sport Club Horia - Pescăruşul Gîrliciu 1-4 (Stroie 26 / Drăghici 2, Răducan 40, Furnică 62, 81); Ulmetum Pantelimon - Dunărea Ciobanu 1-3 (N. Toma 86 / Dima 41, Boboc 57, Tudor 64); Viitorul Fîntînele - Gloria Seimeni 2-1 (Neatu 3, 18 / I. Ilie 5). Clasament NORD: 1. Mircea Vodă 34p; 2. Ciobanu 31p; 3. Ştef Serv Seimeni 30p; 4. Siminoc 27p (12j); 5. Gîrliciu 23p; 6. Tortomanu 22p; 7. Pantelimon 20p (12j); 8. Gloria Seimeni 19p (12j); 9. Fîntînele 19p; 10. CSS Medgidia 16p; 11. Topalu 16p; 12. Ghindăreşti 14p; 13. Horia 12p (12j); 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 4p; 16. Dorobanţu 3p.

Seria EST: Unirea Topraisar - CFR Constanţa 2-3 (I. Ionescu 81, Ianoş 88 / Nicolaiciuc 7, Voicu 27, Rizea 75); Viitorul Mereni - CSM II Medgidia Valea Dacilor 1-1 (Nedelcu 55 / Mincă 30); Sparta II Techirghiol - AS Independenţa 3-0 (Bîtu 70, Olgun 82, Slincu 85); Recolta Negru Vodă - Viitorul Cerchezu 7-2 (Bocaciu 4, Cupeş 14, C. Dan 20, Ciortan 54, 88, Murgu 61, Boicu 72 / Pătruţ 65, Militaru 69); Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu 3-0 (D. Cristea 25, Şaban 61, Culcea 81-pen); AS Ciocîrlia - Avîntul Comana 0-2 (Hrab 8, Istrate 85-pen); Viitorul II Cobadin - Fulgerul Chirnogeni 1-4 (Chiper 62 / Achim 28, Gavrilă 37, Scutelnicu 77, Dragomir 88); Voinţa Valu Traian - Aurora II 23 August 3-0. Clasament EST: 1. Valu lui Traian 31p; 2. Techirghiol II 30p; 3. Cobadin II 30p; 4. Comana 28p; 5. CFR 23p; 6. 23 August II 23p; 7. Amzacea 23p; 8. Topraisar 22p; 9. Chirnogeni 19p; 10. Negru Vodă 19p; 11. Mereni 17p; 12. Independenţa 15p; 13. Valea Dacilor 8p; 14. Ciocîrlia 8p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

Seria SUD: Sacidava Aliman - Inter Ion Corvin 2-1 (Topalu 35, Sivriu 85 / N. Ion 77), Progresul Dobromir - Trophaeum Adamclisi 2-2; Marmura Deleni - Sport Prim Oltina 2-2 (Stoian 25, Todirică 60 / M. Plăcintă 7, Ioniţă 20); Dunărea II Ostrov - Peştera Dobrogei Peştera 2-1 (Culeafă 45, Enache 80 / David 7).

Clasament SUD: 1. Peştera 28p; 2. Ostrov II 26p; 3. Oltina 21p; 4. Adamclisi 18p; 5. Ion Corvin 13p; 6. Aliman 11p; 7. Deleni 10p; 8. Dobromir 7p.