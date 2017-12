„Se dovedeşte, din nou, că ANI este un instrument al poliţiei politice”

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a fost acuzată, din nou, de acte de poliţie politică, după ce a emis un comunicat de presă prin care a învinovăţit mai mulţi preşedinţi de consilii judeţene, primari ori consilieri locali de incompatibilitate pentru că au făcut parte, pentru o scurtă perioadă, din acţionariatul unor societăţi comerciale cu capital de stat, şi nu privat. În document, ANI are şi alte acuzaţii pentru: Theodor Stolojan - fals în declaraţii, Marian Vanghelie - diferenţe între venituri şi avere, Klaus Iohannis, Aristotel Căncescu şi Florin Popescu - conflict de interese. Toţi cei menţionaţi în documentul ANI au anunţat imediat că îşi vor apăra demnitatea în instanţă, într-un nou şir de procese deschise împotriva ANI. Printre cei acuzaţi de incompatibilitate se află şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care are „vina” de a fi făcut parte, în perioada 20 iunie 2008 - 23 martie 2009, din adunarea generală a acţionarilor RAJA SA, în calitate de reprezentant desemnat al judeţului. Astfel, el este în aceeaşi situaţie cu numeroşi primari care, în prezent, au dat în judecată Agenţia. Replica nu a întârziat să apară, Nicuşor Constantinescu declarând că nu se poate ca un preşedinte de CJ să fie incompatibil cu funcţia pentru care a fost ales. „Eu am fost ales să reprezint interesele oamenilor, iar RAJA SA este companie la care CJC este acţionar principal alături de primarii şi preşedinţii de CJ din judeţele în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Mai mult, de acuzaţiile ce mi se aduc am aflat din presă, pentru că nu am primit personal, aşa cum ar fi fost firesc, o comunicare“, a declarat Constantinescu. El a subliniat că RAJA SA este o companie de apă care acţionează în şapte judeţe din România şi peste Prut, în republica Moldova. „RAJA nu este o companie de interes local, cum susţin de data asta slugoii lui Traian Băsescu - ANI, ci una de interes regional, transfrontalier, deci internaţional”, a mai afirmat Constantinescu. Amintim că, în 2008 – 2009, reprezentanţii autorităţilor locale au fost incluşi în adunarea generală a RAJA tocmai pentru ca societatea cu capital public să poată accesa fonduri comunitare pentru modernizarea reţelelor locale de apă, în numele comunităţilor locale.

VA CERE DAUNE Pentru a se apăra în faţa acestui atac la imaginea sa, Constantinescu a anunţat că îi va acţiona în instanţă pentru abuz în serviciu pe inspectori ANI şi preşedintele ANI, Horia Georgescu, şi va cere daune şi instituirea sechestrului asigurator pe bunurile personale ale acestuia. „Se dovedeşte, din nou, că ANI este un instrument al poliţiei politice a lui Traian Băsescu şi PDL. Altfel nu pot cataloga situaţia actuală şi acţiunile derulate în cazul meu, când se ştie bine că într-o speţă similară, instrumentată de fostul prefect PDL al judeţului Constanţa, Claudiu Palaz, primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, a câştigat definitiv în instanţă. Eu nu puteam fi învinuit de incompatibilitate la vremea când am fost membru în AGA la SC RAJA Constanţa SA, câtă vreme această companie de utilităţi este un operator regional transfrontalier, deci internaţional. Mai mult, RAJA SA este o companie publică şi nu privată. Aşa cum spuneam, inspectorii şi preşedintele ANI, Horia Georgescu, cunosc foarte bine situaţia şi ei mai ştiu că Legea 215/2001 a autorităţilor publice locale precizează că judeţele sunt reprezentate în relaţiile cu terţi de către preşedinţii Consiliilor Judeţene, deci exact situaţia mea, pe care ei acum o consideră ca fiind o situaţie de incompatibilitate“, a explicat Constantinescu. El a mai spus şi că se vor face demersuri urgente pentru modificarea cadrului legislativ, în sensul definirii exacte a condiţiilor de incompatibilitate a aleşilor locali, pentru a fi evitate în viitor astfel de situaţii, cel puţin ciudate. În susţinerea afirmaţiilor sale legate de actele de poliţie politică a căror victimă este, preşedintele CJC a declarat şi că, de curând, a câştigat definitiv şi irevocabil un alt proces forţat în instanţă, de data asta de procurorii anticorupţie, în care el personal a fost transformat, peste noapte, de către DNA, din denunţător în inculpat. Constantinescu a mai spus că, pentru toate aceste abuzuri, va cere daune şi procurorilor DNA.

Compania de utilităţi RAJA SA este un operator regional transfrontalier, implicit internaţional. Mai mult, RAJA SA este o companie publică şi nu privată. În conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 161/2003: Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional. Singura concluzie posibilă: inspectorii ANI confundă o companie internaţională cu una locală!