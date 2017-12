Se intensifică migrația politică?

06:27:06 / 04 Martie 2016

Migratori

Pai ce stiu ei sa faca decit sa se duca la ciolan ,eu nu i as mai primi in nici un partid astia nu sint politicieni ,nu au nici un fel de convingeri politice deci nu au ce sa caute in politica de fapt au doar pentru ei si atat ,la drcu cu politica lor.