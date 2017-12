Se joacă numai la victorie la Trofeul „Telegraf”

Doar cinci partide din cele 49 disputate pînă acum în faza grupelor ediţiei a 17-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, s-au încheiat la egalitate, ceea ce demonstrează că echipele participante la actuala ediţie luptă pentru victorie, calificarea în optimile de finală fiind principalul obiectiv. Şi în meciurile jucate sîmbătă şi duminică, la Sala Sporturilor, am remarcat ambiţia cu care abordează toate echipele întîlnirile, mirajul cîştigării trofeului dînd naştere la dueluri pe viaţă şi pe moarte.

Rezultatele înregistrate şi autorii golurilor - sîmbătă: Luceafărul Amzacea - Didactica Mangalia (Gr. A) 2-1 (Culcea, D. Mîndru / Dorner); Tomis Millenium - CSM Medgidia (Gr. D) 3-1 (G. Munteanu, M. Georgescu, M. Şerban / Anghelescu); SNC - ITC (Gr. C) 7-1 (Farcaş 3, Tararache 2, Şamata, D. Sîrbu / Ivulescu); Real - Elox (Gr. A) 7-3 (Baicu 5, Nedelcu, Arif / Decu 2, Omer Ervin); Municipal - Farul Tuzla (Gr. B) 6-0 (Gabi Stan 2, A. Pitu 2, Covrig, Grosu); Alpha - FC Constanţa (Gr. E) 5-2 (Cornăţeanu 2, Axinciuc, Culeafă, Aschenderian / Mania, A. Biliboacă); Steaua RTS Cogealac - Capitol ‘84 (Gr. C) 1-2 (Stoian / Edy Petrescu, Taner); Recolta Cumpăna - Dinamo Spada (Gr. E) 1-2 (Octavian Ciobanu / Pal, Iliuţă Ştefan); Portul-Arca - Tomis Termoserv (Gr. C) 2-0 (M. Zup, Faitaş); Jandarmii Tomis - Olimpia (Gr. E) 2-3 (Târşe, A. Mihai / Dănilă, L. Gheorghe, S. Mîndru); Julius - Voinţa (Gr. F) 2-4 (Iulian Sandu, Adi Voicu / M. Iordan 2, Ţăranu, I. Lungu); Cosmos - Liga Ofiţerilor (Gr. F) 1-2 (M. Radu / Mazilu, M. Lazăr); duminică: Poliţia - Perla Basarabi (Gr. D) 9-1 (Vizitiu 3, Bărăitaru 2, Ologu 2, Adi Ungureanu, Gherghina / N. Ilie); Recolta Cumpăna - Jandarmii Tomis (Gr. E) 6-3 (M. Tănase 3, Manea Manolache 2, Niţulescu / Ferencz 2, Târşe); Steaua Mării - CSM Medgidia (Gr. D) 3-5 (Gula, M. Marinescu, Ali Ismail / Chiru 3, Anghelescu 2); Portul-Arca - Capitol ‘84 (Gr. C) 4-3 (Guriţă 2, M. Zup, Băjenaru / Gherghescu 2, Taner); Elox - Delta Grup Construct Tulcea (Gr. A) 2-7 (M. Petrescu, Banciu-autogol / Almaghe 2, Cornei, Banciu, Gurei, Andrei, Herda); Telegraf & TV Neptun - Real (Gr. A) 1-1 (Gigi Carataş / Mihai Baicu); Municipal - Callatis Mangalia (Gr. B) 11-0 (Gabi Stan 7, Mihai Georges 4); Steaua RTS Cogealac - SNC (Gr. C) 4-9 (A. Foamete 2, Stoian, Ghiţă / Tararache 3, Olteanu 2, Şamata 2, Sadula, Velişa) - cartonaş roşu: V. Marin (SNC); Alpha - Olimpia (Gr. E) 7-3 (Gr. Tudor 2, Chirea 2, N. Niţă 2, Cornăţeanu / Dănilă, Săvulescu, Stanciu); Steaua Dorobanţu - CS Eforie (Gr. B) 1-4 (Vlase / Aspi Cean, Mârşu, Ursoi, Baraghin); Marştefi - Intersport (Gr. F) 5-2 (M. Munteanu 2, Ţeican, Moisescu, Ghe. Năstase / M. Florea 2); Farul Tuzla - Ştiinţa (Gr. B) 4-0 (I. Florea 2, Aldea, Iosif) - cartonaş roşu: Mihai Scupra (Ştiinţa); Dinamo Spada - FC Constanţa (Gr. E) 3-3 (Pal, Doae, Bănică Oprea / Ciotic, Beşleagă, N. Croitoru); ITC - Tomis Termoserv (Gr. C) 5-1 (Pupu, Neazim, S. Uriaşu, Ion Iulian, Vizoreanu / Carabulea); Tomis Millenium - Săgeata Stejaru (Gr. D) 1-3 (M. Georgescu / Adam Paşata, Nicea Paşata, Gică Butoiu).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic