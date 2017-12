Se schimbă vremea. Vezi cum va fi!

După mai multe zile mohorâte și ploioase, treptat vremea începe să își revină, astfel că la începutul săptămânii viitoare vor fi în Dobrogea chiar și 19 grade Celsius. Doar în prima zi de weekend este posibil să mai plouă, dar pe cer își face apariția și soarele, informează specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Sâmbătă, 5 martie, maximele se vor încadra între 8 și 11 grade C, iar minimele între 2 și 6 grade C. Duminică, 6 martie, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil. În această zi, maxima va ajunge până la 16 grade C. Luni, 7 martie, vremea va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade C, iar cele minime între 5 și 7 grade C.