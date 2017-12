Se strică vremea

Ploile nu vor ocoli regiunea de sud-est a țării în următoarele zile, iar timp de două zile va ploua aproape încontinuu. Joi, 3 martie, este posibil să plouă în Dobrogea și va fi înnorat, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Maximele se vor situa între 8 și 11 grade Celsius, iar minimele între 5 și 7 grade C. Vineri, 4 martie, cerul va fi mohorât și va ploua în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 11 grade C, iar cele minime între 3 și 5 grade C. În weekend, vremea va fi frumoasă și se încălzește. Sâmbătă, 5 martie, cerul va fi variabil, maximele se vor încadra între 9 și 15 grade C, iar minimele între 3 și 6 grade C.