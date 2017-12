Seawolves Bike Fest - un deceniu de motorock pe litoral

Peste 5.000 de participanţi vor veni la finalul acestei săptămâni la Mamaia, pentru a participa la a zecea ediţie a celui mai mare festival motorock din România - Seawolves Bike Fest 10! Cele mai tari motociclete, cele mai faine concerte rock, bere în valuri, fete frumoase şi atmosferă incitantă la festivalul considerat a fi sărbătoarea națională a motorock-ului din România!

Cele mai tari motociclete, cele mai faine concerte rock, bere în valuri, fete frumoase şi atmosferă incitantă la festivalul considerat a fi sărbătoarea națională a motorock-ului din România. Timp de trei zile, 9 - 11 iunie, Seawolves Bike Fest 10 oferă un spectacol total în sunetul dulce al motoarelor puternice. Ediţia din această vară va fi una specială, anunţă organizatorii. „Vom sărbători al zecelea an petrecut împreună la malul mării, alături de mii de motociclişti veniţi din toată ţara şi de peste hotare. Ne-am stabilit cartierul general - locul unde vom sărbători cu toţii - la Camping S, în Mamaia Nord. Totul e pregătit, scena îşi aşteaptă artiştii, berea e rece, confraţii noştrii sosesc în Mamaia pe motociclete nu numai din toate colțurile țării, ci și de peste hotare! Ne revedem an de an la malul mării şi suntem din ce în ce mai mulţi. În acest weekend, ne vom bucura de prezenţa în Camping S din Mamaia Nord a peste 3.000 de motociclişti din toată România, dar şi de peste hotare. Pe lângă ei, vor fi alţi 2.000 de participanţi care vin pentru spiritul motociclist, pentru concertele rock. Este o ediţie aniversară, pe care o facem alături de confraţii noştri motociclişti, şi avem pregătite câteva surprize. De exemplu, cei care vin de la peste 500 de kilometri distanţă vor primi câte un schimb de ulei. Avem la dispoziţie un camping care oferă toate condiţiile pentru cazare. Foarte curat, amenajat după standarde moderne, cu căsuțe, cu duşuri pentru cei care vor dormi la cort”, ne dezvăluie Florin Stoian, purtătorul de cuvânt al evenimentului.

PARADĂ CU PESTE 1.000 DE MOTOCICLETE

Petrecerea se deschide vineri, cu o seară-tribut pentru legendarele trupe din istoria rock-ului, iar maestrul de ceremonii va fi Cristian Hrubaru de la Rock FM. Miezul nopţii aduce show-ul incendiar interzis minorilor, unde fetele frumoase vor desfăta privirile. Urmează focul de tabără pe plajă, alături de trupa FOLK & ROCK COMPANY, formată din Silviu Covaci - voce și chitară, Ionuţ Micu la tobe şi Virgil Stoica la chitară bass.

Sâmbătă va fi ziua cea mare, ziua tradiţionalei parade de la Seawolves Bike Fest, care va traversa staţiunea Mamaia şi oraşul Constanţa. “Numărul de motociclete prezente la paradă a crescut de la ediţie la ediţie. Anul acesta sper să trecem de 1.000 de participanţi, mai ales că avem tot concursul din partea Poliţiei Rutiere, care ne va trimite o escortă impresionantă. De altfel, la paradă vor fi prezente toate motocicletele poliţiei din regiune. Parada va pleca din Camping S, va intra în oraş pe bulevardul Lăpuşneanu până la Dacia, apoi vom continua pe bulevardul Tomis, până pe bulevardul Ferdinand. Reintrăm pe bulevardul Lăpuşneanu, în zona ICIL, şi mergem din nou în Camping S, în Mamaia Nord. Va dura cam o oră şi ne dorim ca turiştii şi constănţenii să fie în număr cât mai mare pe stradă, să ne vadă. Este o ocazie extraordinară să vadă o mare coloană cu motociclete de toate tipurile şi acest lucru se întâmplă o dată pe an la Constanţa”, ne anunţă Florin Stoian.

TRICOURI UDE ŞI ROCK PENTRU SUFLET

Distracţia se mută din nou în Camping S, unde concursurile trăznite vor întreţine atmosfera de bună dispoziţie. “Avem concursuri pentru a ne descreţi frunţile, nu pentru a ne încorda muşchii. Vor fi cinci întreceri, iar punctul culminant va fi atins la tradiţionalul concurs al tricourilor ude. Seara este dedicată concertelor rock, pe scenă urcând trupe autohtone şi fraţii noştri de peste Prut - Alternosfera. Luminile artificiilor vor “aprinde” cerul, iar fetele ne vor încinge sufletele la Late Night Show. Vom rămâne împreună până în zori de zi, în jurul focului de tabără, alături de cântările haiduceşti ale prietenilor Silviu Covaci, Ionuţ Micu şi Virgil Stoica”, ne spune Florin Stoian.

Intrarea se plăteşte o singură dată pentru tot festivalul şi este de 35 de lei, iar accesul în camping se va face pe bază de brăţări valabile pentru toată perioada evenimentului.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Vineri, 9 iunie

12.00 - Deschiderea oficială a celei de-a 10-a ediţii a Seawolves Bike Fest

19.00 - Concerte live Tribute Bands Night: Romanian Hot Chili Peppers (Ro) - Red Hot Chili Peppers Tribute, Ziua Liberă (Ro) - Cargo Tribute, Domination (Ro) - Pantera Tribute, Motorace (Bulgaria) - Motörhead Tribute, Trooper (Ro) - Iron Maiden Tribute, Scream Inc. (Ucraina) - Metallica Tribute.

00.30 - Late Night Show (show erotic)

01.00 - Recital folk Silviu Covaci (chitară, voce), Ionuţ Micu (tobe) & Virgil Stoica (chitară bass) - la foc de tabără lângă beach-barul de pe plaja Campingului S

Sâmbătă, 10 iunie

13.00 - Paradă moto până în centrul oraşului Constanţa şi retur

15.00 - Concursuri cu premii prezentat de Cristian Hrubaru

- Ştafeta de bere (echipe de câte 4)

- Trasul sforii (echipe de câte 4)

- Prinsul cârnatului de pe motor

- Lupta cu pungi de apă (echipe de câte 3)

- Tricouri ude (girls only!!!)

19.00 - Concerte live Rock Bands Night: Stonelight, Lupu cel Rău, Zob, Trooper, Alternosfera (Rep. Moldova)

00.30 - Foc de artificii

01.00 - Late Night Show (show erotic)

01.30 - Recital folk Silviu Covaci (chitară, voce), Ionuţ Micu (tobe) & Virgil Stoica (chitară bass) - la foc de tabără lângă beach-barul de pe plaja Campingului S