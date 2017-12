„Seawolves Bike Fest“ a zdruncinat Mamaia

Ediţia cu numărul 6 a întrunirii moto-rock „Seawolves Bike Fest” a „îmbogăţit” atmosfera estivală din Mamaia. Modele diferite de motociclete ale grupărilor de bikeri din toată ţara au umplut parcările din zona campingului. Au fost două zile şi două nopţi cu zgomote de motoare şi concerte live ale unor trupe autohtone, în cadrul cărora bikerii au petrecut pe cinste, au dansat, au cântat şi s-au amuzat, au făcut „schimburi de experienţă” şi au lăsat în urmă amintirea celei de-a VI-a ediţii şi aşteptarea celei de-a VII-a.

PARADĂ ŞI ADRENALINĂ Sunetul de motociclete sport, cruiser, chopper, precum şi al diferitelor mopede a putut fi auzit, în weekend, prin tot oraşul, iar momentul culminant al mobilizării motocicliştilor pentru acest eveniment a fost parada acestora de sâmbătă, de la orele prânzului, care a pornit din Mamaia către Constanţa. Traseul străbătut de bikeri a cuprins cele mai circulate artere din oraş, aceştia fiind însoţiţi de echipaje ale Serviciului de Poliţie Rutieră din Constanţa, iar scopul paradei a fost acela de a atrage atenţia şoferilor faţă de prezenţa lor în trafic.

„Din estimările noastre, la paradă au participat peste 400 de motociclete, iar evenimentul a adunat, în cele două zile, peste 3.000 de participanţi. Parada a trecut prin Mamaia către oraş, unde a străbătut bulevardele Lăpuşneanu, Tomis şi Ferdinand, până în zona gării, iar de acolo s-a întors către Mamaia. Am avut şi în acest an sprijinul poliţiştilor de la Rutieră, care au detaşat echipaje pe motocicletă, şi le mulţumim astfel lor şi tuturor celor care ne-au ajutat în desfăşurarea evenimentului. Au evoluat mult organizarea şi amploarea evenimentului de la prima ediţie şi până în prezent, avem din ce în ce mai mulţi participanţi şi, mai ales, din ce în ce mai multe... participante”, a declarat organizatorul din partea Asociaţiei de Tineret Motors - Motorcycle Club „Seawolves” Constanţa, Emil Mihăilescu.

UN STIL DE VIAŢĂ LIBER Şi, dacă domnişoarele frecventează din ce în ce mai des acest eveniment, trebuie să existe şi o explicaţie. „Fetelor le plac motoarele, se ştie acest lucru, şi iubesc senzaţia, indiferent că se află la ghidon sau în spatele pilotului. Se simt mai... interesante sau mai admirate. Prietenul meu are motocicletă sport, de viteză, eu stau mai mult în spatele lui, dar am condus-o şi eu de câteva ori, cu grijă. Îmi place, mai ales vara. E al doilea an în care am venit la mare pe motor”, a declarat Alina din Bucureşti.

Este cât se poate de evident astfel că băieţii se mândresc foarte mult cu motoarele şi cu fetele lor. „Am un model „Big Dog” de la Harley Davidson, un model „custom”, nemodificat, din 2003, pe care l-am achiziţionat acum doi ani. Merg oriunde cu ea, şi la munte sau prin ţară, şi la plimbare sau la muncă. Chopperele sunt pentru mers, nu pentru alergat, deci nu cochetez cu viteza. Am făcut, în doi ani, aproape 40.000 de km. Am prietenă rockeriţă, iar legătura dintre rock şi motociclism este una puternică, este un stil de viaţă, liber şi frumos”, a declarat şi David din Constanţa.

MUZICĂ LIVE Ca şi la ediţia de anul trecut, rockerul Cristi Hrubaru a fost „amfitrionul” manifestărilor artistice, iar pe scena din interiorul campingului au urcat, vineri şi sâmbătă seară, mai multe trupe de rock din ţară. Vineri au cântat Hangover, Ziua Liberă, Black Friday şi Şukar Nation, iar sâmbătă au susţinut concerte Lupul cel Rău, The R.O.C.K, Trooper şi Cargo. Înainte ca timişorenii de la Cargo să încheie seria de concerte de la „Seawolves Bike Fest”, cei de la Trooper au realizat un spectacol live de excepţie, în cadrul căruia au interacţionat şi au cântat cu publicul, s-au întrecut în glume şi au interpretat şi noua lor piesă, „Liceu cimitir”, căreia i-au filmat, recent, şi un clip în care apare şi rockerul Hrubaru.

„Vă prezentăm noul nostru single, „Liceu cimitir”, muzica noastră şi versurile domnului Bacovia, pe care l-aţi întâlnit pe la Bac şi alte lucrări şi examene. Am filmat clipul, care va fi lansat curând, iar în el apare şi Cristi Hrubaru, o prezenţă „deosebită”, care ne face zilele mai frumoase. Aşa e el şi în viaţa de zi cu zi, o mare „panaramă”! Mulţumim că aţi avut răbdare să staţi cu noi aici şi este o onoare să participăm iar la Seawolves Bike Fest!”, a declarat liderul formaţiei Trooper, Alin Dincă, alias Coiotul.