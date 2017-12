Sebastian Ghiţă, sub control judiciar

Monotonia din ultimele zile de la DNA a fost spartă, ieri, de un nou nume. Nimeni altul decât premierul Victor Ponta a fost pomenit în contextul celor 14 percheziţii ale DNA, într-o cauză penală privind infracțiuni asimilate celor de corupţie şi de fraudare a fondurilor UE, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei. Una dintre percheziţii a fost făcută la firma SC Exfin SRL - fondată de Cornelia Naum, mama lui Ponta, şi care este controlată în prezent de către sora şi cumnatul primului-ministru, Alexandra şi Iulian Herţanu - şi, de asemenea, şi locuinţa acestora. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că în acest dosar este vizată şi SC Grossman Engineering Group SRL, una dintre firmele la care Herţanu este administrator de drept și, începând din 25 aprilie 2014, administrator de fapt, el fiind şi angajat al SC CVR Asfalt Construct Group SRL Dobroești. Potrivit surselor, Herţanu şi Vladimir Răzvan Ciorbă, administrator şi asociat la SC CVR Asfalt Construct Group SRL, SC CVR Activities Group SRL București și SC Gefam Pro SRL Dobroești, precum şi Mihail Marian Coman, administrator şi asociat la SC Indserv SRL Ploiești și SC Indserv Proiect SRL Ploiești și angajat al SC Hidro Prahova SA, în funcţia de consilier al directorului general, "au constituit un grup infracțional pentru a acționa în vederea câștigării frauduloase a contractului de lucrări având ca obiect „Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic”". Contractul a fost finanţat în mare parte din fonduri de la UE. Anchetatorii îi suspectează pe reprezentanţii firmelor de mai sus că şi-ar fi însuşit importante sume de bani din acest proiect, prin schimbarea ilegală a destinației fondurilor obținute şi prin sustragerea de la plata contribuţiilor datorate către stat, respectiv prin evidenţierea unor cheltuieli nereale sau operaţiuni fictive în documentele societăţilor pe care le-au controlat. Aceleaşi surse au mai declarat că, în acest dosar, anchetatorii suspectează că s-ar fi deturnat aproximativ 54% din fondurile dintr-un proiect european, banii fiind însuşiţi în interes propriu. De asemenea, în cauză sunt suspiciuni şi cu privire la comiterea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, printre care şi fapte de evaziune fiscală. Prejudiciul produs ar fi fost estimat la 7,8 milioane de lei, la care s-ar adăuga un prejudiciu de 2,5 milioane de lei din evaziune fiscală, au precizat sursele citate.

În această speţă, ieri, la DNA s-au perindat şeful Consiliului Județean Prahova (CJP), Mircea Cosma, fiul acestuia, deputatul Vlad Cosma, şi deputatul de Prahova Sebastian Ghiţă. Şeful CJP şi fiul său au fost puşi sub control judiciar pentru sprijinirea unui grup infracţional, Mircea Cosma având interdicţia de a-şi exercita funcţia. La ieşirea de la DNA, Cosma a declarat că de lucrările de la Comarnic "răspund oraşul Comarnic şi Hidro Prahova", adăugând că în acest proiect CJP este responsabil de staţiile de epurare care deservesc mai multe localităţi. "Când s-a ţinut acea licitaţie eram în spital, am stat cinci luni, nu ştiu nici cine a câştigat licitaţia, nici cum a câştigat. O să citesc dosarul săptămâna viitoare", a afirmat el. Întrebat ce ştie despre calitatea în care fiul său, Vlad Cosma, a fost adus la DNA Ploieşti, Cosma a spus că nu ştie ce implicare are acesta. Ghiţă a declarat şi el că a fost pus sub control judiciar de procurori, împotriva sa fiind începută urmărirea penală sub acuzația că ar fi sprijinit grupul infracțional din care face parte și Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta. Întrebat despre contractul cu fonduri europene derulat la Comarnic, el a spus: ”Știm cu toții că lucrările acolo nu au mers așa cum trebuia, că stagnează, iar firma nu a reușit să performeze și să termine acea lucrare publică. Nu cunosc mai multe alte detalii”. Ghiţă a mai declarat că el nu a fost implicat în proiect şi că a fost adus la DNA pentru că: ”Îl cunosc pe om (Iulian Herțanu - n.r.) și probabil că procurorii vor să se convingă de natura relaţiilor mele cu dânsul".

Premierul Victor Ponta a reacţionat la percheziţiile DNA de la firma familiei sale şi de la domiciliul cumnatului său. "Nu cunosc şi oricum ar fi greşit să comentez eu cercetările efectuate de procurori faţă de cumnatul meu. Legea trebuie să fie egală pt. toţi", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Twitter.

O coincidenţă ciudată este subliniată de jurnaliştii de la sursazilei.ro. În urmă cu mai puţin de 24 de ore, Traian Băsescu declara într-un interviu la TVR 1 că trebuie pusă presiune pe Victor Ponta. "Ce cred că nu se va realiza din dorinţele domnului preşedinte Iohannis este să guverneze cu un Guvern PNL, pentru că, atât timp cât îl mângâi între corniţe pe premierul Victor Viorel Ponta, nu ai cum să generezi venirea la putere a PNL-ului (...) Eu, dacă aş fi preşedinte şi dacă aş vrea în mod sincer lucrul acesta, aş pune presiune pe premier. N-aş da comunicate: „am convenit, am făcut, ne-am pupat ne-am înţeles, ne-am nu ştiu ce””, a afirmat Băsescu la TVR 1. Presiunea, cu siguranţă o coincidenţă stranie, a venit sub forma unui dosar scos brusc din dulap de către DNA, care şi-a cam făcut un obicei din asta. Să fie asta consecinţa semnelor făcute de Udrea în ultimele zile?

În aprilie 2014, preşedintele CJP, Mircea Cosma, fiul său, deputatul PSD Vlad Cosma, şi alte două persoane au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA pentru fapte de corupţie. Astfel, deputatul PSD Vlad Cosma este acuzat de trafic de influenţă, tatăl acestuia, Mircea Cosma, de luare de mită şi abuz în serviciu, directorul Direcţiei "Patrimoniu" din cadrul CJ Prahova, Daniel Alixandrescu, este acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu, iar Răzvan Alexe, de trafic de influenţă şi dare de mită. Procesul se află pe rolul instanţei supreme. DNA a început ancheta penală în care Cosma este acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă, după ce acesta ar fi primit de la administratorii unor firme care au contracte cu CJ Prahova aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrări în care beneficiar este Consiliul Judeţean. În acelaşi dosar, fiul lui Mircea Cosma, Vlad Alexandru Cosma, deputat PSD, este acuzat de trafic de influenţă. În 11 februarie 2014, preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, a fost reţinut de procurorii DNA pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Ulterior, instanţa supremă a judecat şi respins propunerea DNA de arestare preventivă a lui Mircea Cosma, acesta fiind cercetat în libertate, sub control judiciar. Mircea Cosma este unul dintre cei mai vechi membri ai PSD Prahova şi preşedinte al Consiliului Judeţean, aflat la al treilea mandat.