"Şefi de partide priviţi cu ochii vremii lor", lansare editorială a istoricului Ion Bitoleanu

Decanul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii "Spiru Haret" Constanţa, prof. univ. dr. Ion Bitoleanu, şi-a sărbătorit, ieri, împlinirea a şapte decenii de viaţă, într-un mod inedit, lansînd lucrarea intitulată "Şefi de partide priviţi cu ochii vremii lor". Îmbinînd istoria cu literatura, autorul prezintă în volumul tipărit la editura "Ex Ponto" 12 personalităţi politice şi culturale importante din sec. al XIX-lea, pînă la începerea celui de-al doilea război mondial. Cititorii vor descoperi, pe parcursul celor 380 de pagini, descrieri mai puţin obişnuite, atît ca şefi de partide, cît şi ca oameni simpli, ale celor care au fost Constantin Argetoianu, Alexandru Averescu, Ion I.C. Brătianu, Vintilă Brătianu, Corneliu Zelea Codreanu, I.G. Duca, Octavian Goga, Take Ionescu, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, Alexandru Marghiloman şi Ion Mihalache. Aşa cum autorul precizează, în volum sînt tratate şi probleme de culise şi can-canuri din viaţa acestor preşedinţi de partide, prim-miniştri şi oameni de cultură. "Am urmărit să relev firea, temperamentul, calităţile şi defectele acestor 12 personalităţi, într-un cuvînt, să-i prezint ca oameni. Am dorit să aduc în atenţie probleme picante din viaţa lor, cum ar fi că mai toţi au avut aventuri romantice, în afara căsniciei", a explicat prof. univ. dr. Ion Bitoleanu.

Astfel, cititorii vor afla, cu surprindere, că Nicolae Iorga s-a bătut în cancelarie cu un coleg de-al său şi că nu era preocupat de impresia pe care şi-o vor face cetăţenii despre el, ci de faptul că urma să aibă loc un duel. Continuînd prezentarea simplă şi literară a personajelor, autorul îl descrie pe Alexandru Marghiloman ca fiind un etalon de modă şi urbanitate, însă lipsit de cultură. "În această carte nu prezint opinii personale, ci aşa cum rezultă ele din literatura de specialitate, însemnări publice, jurnale intime. Rodul unei munci de zece ani, lucrarea oferă istoricilor, dar şi studenţilor facultăţilor de profil, o bibliografie vastă, în care sînt menţionate cele mai importante volume de specialitate", a precizat autorul. Pentru a marca lansarea acestui volum, dar şi împlinirea celor 70 de ani de viaţă, prof. univ. dr. Ion Bitoleanu a primit din partea Universităţii "Spiru Haret" o diplomă de excelenţă. Prezent la evenimentul de lansare, directorul editurii "Ex Ponto", Ioan Popişteanu, a menţionat faptul că volumul "Şefi de partide priviţi cu ochii vremii lor" va fi premiat în cadrul Salonului Internaţional de Carte "Ovidius", care se va desfăşura la Constanţa, în luna septembrie.