Şeful ANI, acuzat că a dat mită pentru un post la PNA

Şeful Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) a fost deconspirat de fratele său. Sorin Georgescu, fratele lui Horia Georgescu, susţine că şeful ANI a dat zeci de mii de euro, ca să-şi „cumpere” un post de specialist în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), fostă PNA: “A pus 17.000 sau 18.000 de euro într-un torpedo, ca să-şi câştige postul şi eu i-am dat banii, mi i-a cerut împrumut. I-a pus în torpedoul unui domn care lucra la PNA, într-o funcţie foarte mare. (...) L-au verificat şi i-au dat aviz negativ. Şi a fost angajat la PNA Bucureşti, în ciuda unor avize negative. (...) Ştiu asta chiar de la Horia, că se lăuda, că e gură spartă\". Acesta a făcut declaraţiile într-o emisiune difuzată sâmbătă de un post de televiziune. În replică, şeful ANI susţine că fratele lui minte: “Acuzaţia este complet falsă, iar instituţiile competente au soluţionat aceste plângeri prin neînceperea urmăririi penale (NUP). (...) Eu nu am fost niciodată angajat al DNA Braşov (fost PNA). Am fost angajat la DNA în cadrul structurii centrale\". O vorbă românească spune însă că nu iese fum fără foc… (A.M.)