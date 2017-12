Şeful statului, subiectul principal la Şcoala de vară a TNL

Prima zi a celei de-a opta ediţii a Şcolii de vară a Tineretului Naţional Liberal (TNL) i-a fost dedicată, în principal, lui Traian Băsescu. Şeful statului a fost trecut de mai marii liberali la capitolul: Aşa Nu, Traian Băsescu fiind dat ca exemplu negativ. Cristian Adomniţei a spus că serviciile secrete încă nu s-au hotărît pe cine să susţină la prezidenţiale, în condiţiile în care Traian Băsescu pierde teren şi este nevoie de o mînă cîştigătoare. Potrivit lui Adomniţei, susţinerea pentru Băsescu s-a diminuat faţă de 2004, cînd oamenii stăteau la coadă ca să-l voteze pe actualul preşedinte. De asemenea, Adomniţei crede că Băsescu a scăzut în sondaje din pricina unor membri ai familiei sale, una din problemele marcante fiind cea legată de aşa-zisa firmă de vînzare de armament a lui Mircea Băsescu, despre care vorbea Sorin Roşca Stănescu. „Dacă ajungi ca fratele tău să vîndă arme, măcar fă-le tu şi vinde-le, nu le lua second hand din Taiwan”, spune Adomniţei. Altă problemă a lui Traian Băsescu, în viziunea fostului ministru al Educaţiei, ar fi fiica sa, Elena Băsescu. „Nici Nicolae Ceauşescu n-a îndrăznit să-şi promoveze copiii în funcţii atît de importante pentru stat sau reprezentative pentru stat, cum s-a întîmplat în ultimele luni”, a spus Adomniţei. În ceea ce priveşte relaţia premierului cu preşedintele, fostul ministru al Educaţiei susţine că aceasta este dominată de Traian Băsescu, deşi îl caracterizează pe Emil Boc ca fiind „un om foarte inteligent”, dar care merge pe scenariul dictat de la Cotroceni fără să schimbe măcar o literă”. „Boc îşi asumă rolul de trompetă”, a adăugat Adomniţei.

Traian Băsescu a fost luat în vizor şi de vicepreşedintele PNL Relu Fenechiu, care a declarat la Şcoala de vară că preşedintele vorbeşte, în cazul fratelui său, despre manipulare şi discreditare, susţinînd că principiul „divide et impera”, după care şeful statului ar fi condus România, o să-l „îngroape”. „L-am auzit astăzi (joi - n.r.) pe preşedintele României vorbind despre doi termeni foarte dragi dumnealui pînă mai ieri: manipulare şi discreditare. Sînt termenii cu care Băsescu a condus România timp de aproape cinci ani. El a aruncat la coş toţi oamenii apropiaţi, trebuia să se aştepte ca, la un moment dat, aceştia să înceapă să vorbească despre tot ceea ce a făcut timp de cinci ani”, a susţinut Fenechiu. Vicepreşedintele PNL a apreciat că momentul în care apropiaţii unui lider încep să vorbească despre faptele acestuia reprezintă sfîrşitul oricărui conducător.

Antonescu: „Băsescu face o confuzie între persoana sa şi statul român”

În fine, prima zi a Şcolii de vară a TNL de la Mamaia s-a încheiat cu discursul liderului PNL Crin Antonescu. Înainte de a intra la discuţii cu tinerii liberali, viitorul candidat la prezidenţiale s-a referit la comunicatul transmis de Preşedinţie în care se vorbeşte de o manipulare politico-mediatică ce ar viza discreditarea statului. „Sînt de remarcat trei lucruri: că preşedintele nu spune ceva ce aşteptăm probabil toţi să auzim, că nu este adevărat ce spune Sorin Roşca Stănescu despre el personal şi despre fratele lui. Doi: face o confuzie cred între persoana sa şi statul român. Şi trei: se referă la nişte politicieni, nu ştiu pe cine are în vedere”, a susţinut Antonescu. „În ceea ce mă priveşte, eu nu am făcut niciun fel de acuzaţie, nu am asumat în niciun fel ceea ce afirmă Roşca Stănescu, am exprimat rezervă pînă ce lucrurile sînt dovedite şi tocmai pentru că ţin la prestigiul, autoritatea, funcţionarea şi la imaginea statului român. Am solicitat unor instituţii - Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Externe, Ministerului de Interne - nişte precizări publice în legătură cu afirmaţiile care vizează aceste instituţii sau subordonatele acestor instituţii”, a adăugat Antonescu. El a ţinut să facă referiri şi în ceea ce priveşte scandalul Udrea, menţionînd că este „penibil” şi „inacceptabil”. „Cred că, într-un stat de drept, ciocnirile, polemicile între persoane, între doamna Udrea şi alţi domni şi doamne nu trebuie să se substituie şi să se confunde cu raporturile între instituţiile oficiale ale statului de maximă importanţă şi un ministru, un minister, o comisie parlamentară”, a afirmat Antonescu.