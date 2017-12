Seism puternic în nord-estul Argentinei

11:22:02 / 14 Noiembrie 2016

Mai studiati geografia sau faceti ca lumea traducerile

Dragilor, conform ultimelor harti, granita Argentinei cu Chile (adica acolo unde s-a produs cutremurul la care faceti referire in articolasul de doi bani PROST tradus) se afla in VESTUL (respective NORD-VESTUL) tarii nu in est. Nu de alta dar acolo in est Argentina are "GRANITA" cu Oceanul Atlantic!!!! Pana si agentiile de stiti dau ca localizare NORD-VESTUL Argentinei nu nord estul ca voi: https://www.yahoo.com/news/6-2-magnitude-quake-shakes-northwestern-argentina-152417204.html Sftul meu fie mai puneti man si studiati geografia fie studiati limba engleza sau aduceti pe cineva care o cunoaste temeinic sa fac traducerile.... Altfel sunteti jalnici!!!