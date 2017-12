Semnal de alarmă! Temperaturi anormal de ridicate și în continuare

Meteorologii spun că n-am mai avut temperaturi atât de mari niciodată. 2015, spre exemplu, a fost cel mai cald an de când se fac măsurători. Și 2016 pare să urmeze aceleași tendințe. Luna ianuarie a acestui an a fost cea mai caldă lună de început de an de pe Terra de la sfârșitul secolului al XlX-lea, de când se fac înregistrări ale temperaturilor, a informat agenția americană National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), citată de agenția France Presse (AFP). Ianuarie 2016 marchează a noua lună consecutivă în care temperatura medie de pe Terra bate recordul lunar, ceea ce este, în sine, un nou record și o nouă dovadă a încălzirii globale. Decembrie 2015 a fost, de asemenea, cea mai caldă lună de sfârșit de an înregistrată vreodată pe Pământ, de 136 de ani de când se fac măsurători. Luna februarie le calcă pe urme lunilor dinaintea ei. În Dobrogea nu mai e la fel de cald ca acum câteva zile, însă, chiar și așa, meteorologii spun că temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă.

CUM VA FI ÎN WEEKEND Și în weekend vremea va fi destul de caldă, chiar dacă mai mult mohorâtă. Vineri, 19 februarie, cerul va fi mai mult noros ziua şi în prima parte a nopţii şi izolat va ploua slab, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări izolate în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade Celsius, iar cele minime între 0 şi 3 grade C. Sâmbătă, 20 februarie, vremea se va menţine caldă. Cerul va fi temporar noros. Local va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 10 grade C, iar cele minime între 1 şi 3 grade C. Duminică, 21 februarie, vremea se va încălzi uşor. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări locale ziua. Vor mai fi condiţii de ploaie slabă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 11 grade C, iar cele minime între 2 şi 5 grade C.