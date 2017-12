Seri culturale de mai, la TNOB

12:16:56 / 10 Mai 2014

PRIMAVARA!

De ceva timp s-a intors primavara la opera din Constanta, sa dea Dumnezeu sa ramana asa! Am trecut pe Mircea si am vazut lucrari in spatele teatrului. In sfarsit se ofera ceva culturii constantene, sau s-a mai furat ceva din ea ptr o noua bodega marca "mazare"?