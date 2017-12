Serviciul de pază în Constanţa şi Mamaia, în funcţiune

Directorul Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa, Ionel Pilat, a anunţat, vineri, că Serviciul de pază a fost repus în funcţiune în Constanţa şi în staţiunea Mamaia, în baza Hotărîrii 500/2006 a Consiliului Local Municipal privind taxele şi impozitele. Activitatea Serviciului de pază a fost suspendată în urmă cu doi ani, după ce prefectul Constanţei, Dănuţ Culeţu, a atacat în contencios administrativ taxele speciale iniţiate de municipalitate. În cursul acestui an, justiţia a dat o sentinţă definitivă şi irevocabilă, în baza căreia s-au reintrodus taxele speciale, printre care şi taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă, din care se finanţează activitatea Serviciului de pază. Pilat a declarat că, în total, au fost organizate 190 de posturi de pază, dintre care 84 în Constanţa şi 105 în Mamaia. ”Am amplasat mai mult de jumătate dintre punctele de pază în Mamaia, din cauza numărului mare de turişti şi constănţeni care se află, pe perioada sezonului estival, în staţiune. Serviciul de pază, pe care Primăria l-a iniţiat încă din anul 2000, urmăreşte asigurarea siguranţei cetăţenilor, paza bunurilor -publice şi private aparţinînd municipiului şi staţiunii, protecţia funcţionarilor Primăriei Constanţa în exerciţiul funcţiunii pe teren, eliminarea comerţului ilicit şi a actelor infracţionale şi antisociale (prostituţia, cerşetoria, etc)”, a declarat directorul Direcţiei Servicii Publice. El a adăugat că la asigurarea dispozitivului de pază participă: Direcţia Judeţeană de Pază (150 de agenţi), SC Conpress Holding SRL (160 agenţi de pază) şi SC Kokkai Comimpex SRL (50 de agenţi de pază). Agenţii vor asigura paza în Constanţa (instituţii publice, şapte parcuri, 27 de intersecţii mari, 30 de zone reabilitate unde au fost amplasate dotări urbane diverse, elemente navale şi piaţete) şi în Mamaia (staţii de taxare, faleză, cele nouă fîntîni arteziene, cele patru sensuri giratorii, piaţete şi parcări). ”În cazul în care în Mamaia va fi semnalat un caz de furt, de înec sau un alt caz excepţional, agenţii de pază se vor deplasa cu ajutorul tractoraşelor, pe care le-au avut în dotare şi anul trecut”, a precizat Ionel Pilat. El a adăugat că, la sfîrşitul săptămînii trecute, a fost realizată instruirea agenţilor de pază, cărora li s-au adus la cunoştinţă toate obligaţiile de serviciu, precum şi modul în care trebuie să acţioneze în diverse situaţii (furturi, operaţiuni de salvare, accidente rutiere, incendii, etc.). În plus, reprezentanţii Primăriei au stabilit punctele în care au fost amplasate dispozitivele, au formulat planul de pază şi au încheiat protocoale cu Poliţia şi Jandarmeria. ”După toate aceste operaţiuni, la începutul acestei săptămîni am repus oamenii în posturi şi am clarificat o serie de probleme specifice. De astăzi (vineri - n.r.) puteţi vedea agenţii de pază la posturi, în dispozitiv complet”, a declarat Pilat. El a mai spus că în Mamaia, agenţii de pază vor rămîne pînă la 1 octombrie.

Agenţii de pază din Mamaia şi Constanţa pot fi recunoscuţi cu uşurinţă, întrucît poartă o uniformă formată din pantalon vişiniu sau negru şi cămaşă bej. ”Am vorbit cu reprezentanţii legali ai firmelor de pază cu care am încheiat contracte şi ne-am asigurat că agenţii de pază vor beneficia, în zilele caniculare, de o cantitate suficientă de apă rece şi de locuri cu umbră în care să se poată refugia”, a mai spus Pilat. Agenţii de pază vor fi prezenţi în instituţiile publice timp de opt ore pe zi, în intersecţii, timp de 12 ore pe zi, în timp ce punctele în care s-au făcut investiţii majore vor fi păzite permanent. În plus, patru echipaje mobile vor monitoriza, pe timpul nopţii, obiectivele păzite de agenţi doar pe timpul zilei. Taxa de linişte şi siguranţă se încasează numai de la agenţii economici care au spaţii comerciale mai mari de 100 mp şi diferă în funcţie de zona în care este amplasat spaţiul. ”Avem bani suficienţi, aprox. 50 de miliarde lei, pentru a asigura serviciul de pază pînă la sfîrşitul anului”, a încheiat Ionel Pilat.