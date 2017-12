Fotbalistul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, în vârstă de 25 de ani, a anunţat, vineri, de Ziua Păcălelilor în Spania, că a devenit tatăl unui băieţel. A postat pe contul său de Twitter un mesaj în limba spaniolă care preciza că partenera lui de viaţă, nimeni alta decât Shakira, în vârstă de 35 de ani, a născut un băieţel. Mulţi au stat pe gânduri, dar majoritatea s-au grăbit să-i felicite pentru că, de obicei, cu o astfel de veste nu se glumeşte. ”Fiul nostru a venit pe lume! Suntem foarte fericiţi! Vă mulţumim tuturor pentru mesajele voastre!”, a scris sportivul spaniol. În cele din urmă, tot Gerard Pique a fost cel care a recunoscut că a făcut o glumă, când a răspuns celor care îl întrebau despre numele pe care îl va primi băieţelul. ”Am ales un nume! Numele lui este Innocent! Fiţi fericiţi de Ziua Păcălelilor”, a scris fotbalistul, făcând o legătură între numele din limba spaniolă a Zilei Păcălelii. Dacă s-a confirmat indirect că Shakira va aduce pe lume un băieţel, potrivit unor informaţii din partea apropiaţilor cuplului, se ştie şi că vedeta ar fi ales numele Biel pentru fiul său.

Artista columbiană cu origini libaneze s-a despărţit în ianuarie 2011 de Antonio de la Rua, după o relaţie de 11 ani şi în martie 2011 a confirmat că are o relaţie cu Gerard Pique. De-a lungul carierei sale, Shakira a primit numeroase premii, printre care două premii Grammy, opt premii Latin Grammy şi a fost nominalizată la premiile Globul de Aur. Albumele sale s-au vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial şi cum consacrarea sa a cam fost rodul eforturilor de culise ale fostului partener, Shakira a fost chemată în justiţie, pentru a se achita de datoria pecuniară şi morală faţă de Antonio de la Rua. Cum nu a fost mulţumită de pretenţiile acestuia, Shakira l-a dat şi ea în judecată. Însă, aceste probleme au trecut în plan secundar…

ALTE... BERZE Fără păcăleală, barza a... livrat o fetiţă şi pentru Nathan Followill, toboşarul trupei americane Kings of Leon, care a devenit tată pentru prima dată, după ce soţia lui, cântăreaţa Jessie Baylin, a născut. Micuţa Violet Marlowe Followill este primul copil al cuplului şi, totodată, cel de-al treilea din familia trupei Kings of Leon. Fratele lui Nathan, Caleb şi vărul lor Matthew au devenit şi ei părinţi în 2012. Anul 2013 pare să fie unul foarte aglomerat pentru Kings of Leon. Această trupă din Nashville lucrează la un nou album, pe care speră să îl lanseze anul viitor. Nathan Followill, în vârstă de 33 de ani şi Jessie Baylin, de 28 de ani, s-au căsătorit în 2009.

După luni de speculaţii şi multe semne de întrebare, a venit ieri şi confirmarea din partea actriţei canadiene Neve Campbell, care a recunoscut, în sfârşit, naşterea fiului ei Caspian. Vedeta a mărturisit că micuţul este fiul actorului J.J. Field şi s-a născut în urmă cu cinci luni. În plus, actriţa a ţinut să precizeze că nu s-a gândit la un nume decât în momentul în care şi-a ţinut fiul în braţe. ”Îmi place să am un nume unic, mama l-a ales pe al meu, Neve, şi este un nume pe care nu-l are multă lume. Este drăguţ să ai ceva special şi diferit şi aşa îmi doream şi pentru fiul nostru. Ne-am uitat în multe cărţi şi am decis să aşteptăm să-l cunoaştem şi atunci vom decide. Când s-a născut, ne-am dat seama că nu ne putem aminti decât un nume şi ăla a fost Caspian, aşa că ni s-a părut alegerea potrivită”, a declarat actriţa.