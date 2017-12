Show aviatic la Mangalia

În noua ambianţă din Portul Turistic Mangalia a avut loc, ieri, prezentarea unuia dintre cele mai importante evenimente ale acestui sezon estival din sudul litoralului. Este vorba despre spectacolul aviatic Aeromania, aflat la a patra ediţie şi care se va desfăşura în zilele de 22 şi 23 august 2009, între orele 12.00 - 16.30 deasupra plajei Laguna din Mangalia. Organizatorii, reprezentanţii Primăriei Mangalia, se aşteaptă la un număr record de spectatori. În acest week-end, spectatorii vor putea urmări o paradă a aeronavelor Regional Air Services, lansări de paraşutişti şi demonstraţii de zbor de parapantă. Prezent şi în acest an la Mangalia, multiplul campion mondial şi recordmen, lituanianul Jurgis Kairys a promis un show de zile mari, mai ales că este ultima sa demonstraţie cu public înaintea Campionatului Mondial de săptămîna viitoare, de la Silverstone - Marea Britanie. Încîntaţi de condiţiile pe care le-au avut anul trecut, amfitrionii spectaculosului miting aviatic au declarat că Aeromania aparţine deja Mangaliei, fiind un eveniment care va fi organizat vară de vară numai în sudul litoralului. La prezentarea de ieri au luat parte reprezentanţi ai Regional Air Services şi Primăriei Mangalia, care au prezentat programul complet al show-ului aviatic. Cu această ocazie, primarul Mangalie, Claudiu Tusac, a declarat că prin acest spectacol aviatic se aşteaptă la o creştere masivă a numărului de turişti, peste 10.000 dintre aceştia fiind aşteptaţi pe plajă pentru a urmări demonstraţiile din cadrul Aeromania. „În acest sezon estival am demonstrat că ştim să organizăm evenimente de înaltă clasă şi pe gustul diferitelor categorii de turişti. După Freedom Dayz, Liberty Parade şi Festivalul Callatis, venim acum în întîmpinarea dorinţei segmentului de turişti interesat de sporturile extreme, tot mai des prezente în sudul litoralului. Am avut Campionatul de maşini tunate, regatte de yachting, Campionatul Internaţional de Unifight, iar acum Aeromania cu toate atracţiile sale care, cu siguranţă, îi vor atrage pe turişti pe plajă. Salut prezenţa la show a celebrului pilot, Jurgis Kairys, dar şi a celorlalţi campioni care-şi vor da concursul la show-ul aviatic. Le urez tuturor multă baftă şi un cer senin în sudul litoralului”, a declarat Claudiu Tusac.