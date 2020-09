Silviu Lung jr. se retrage din circuitul naționalei

Site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal a anunţat luni, 28 septembrie, retragerea portarului Silviu Lung jr. din circuitul echipei naționale. În vârstă de 31 de ani, Silviu Lung jr. a decis să se retragă din circuitul primei reprezentative de fotbal a Românoeo printr-un mesaj emoționant adresat suporterilor tricolori, colegilor de echipă și staff-urilor tehnice cu care a lucrat la echipa națională.

Silviu Lung jr. a apărat de trei ori poarta primei reprezentative, fiind în schimb o prezență constantă în lotul României, un exemplu de profesionalism și seriozitate. Echipa națională și Federația Română de Fotbal îi mulțumesc și îi urează mult succes în cariera viitoare la nivel de club, a notat www.frf.ro.

Iată mesajul lui Silviu Lung jr. postat pe site-ul oficial al FRF:

„Dragi suporteri, coechipieri și membri ai staff-ului echipei naționale,

Am petrecut 11 ani minunați la echipa națională, am avut colegi de excepție și selecționeri care m-au prețuit, bucurându-mă de afecțiunea suporterilor noștri minunați. Am răspuns cu drag fiecărei convocări și am venit cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiție care cu siguranță va continua și în anii ce urmează.

A fost mai bine de un deceniu în care m-am bucurat de atmosfera frumoasă din sânul echipei naționale și vă mulțumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am învățat și pentru prietenia cu care m-ați înconjurat mereu.

Cuvintele sunt prea puține să îmi exprim recunoștința pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, membrii ai staff-urilor tehnice și administrative. Am câștigat prieteni adevărați la echipa națională și în Federația Română de Fotbal, cu care mă mândresc.

Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!”