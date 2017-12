Simona Halep a învins-o pe Johanna Konta. România - două victorii în Fed Cup

Simona Halep a câștigat cu scorul de 6-1, 6-3, întâlnirea cu Johanna Konta, disputată duminică, astfel că România conduce cu 2-1 Marea Britanie în FED Cup. Sâmbătă, în primul meci, Simona Halep, locul 5 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-4, 6-1, pe Heather Watson, locul 113 WTA. Konta, 25 de ani, a câştigat în acest sezon turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami şi pe cel de categorie Premier de la Sydney (oraşul în care s-a născut), a ajuns în sferturi la Australian Open şi în semifinale la Shenzhen. În total, ea are trei trofee ca jucătoare profesionistă de simplu, dintre care două obţinute în primele trei luni ale acestui an, în care a câştigat 19 meciuri şi a pierdut doar trei. "Nu prea am ce să schimb față de meciul de la Miami. Am fost foarte aproape să câștig, însă probabil nu am stat concentrată până la sfârșit. Aici trebuie să lucrez, să fiu mai concentrată, să lupt până la final și să nu cedez niciun punct. Cred că asta e cheia contra ei", a zis Halep înainte de începerea meciului.

​Duminică se vor mai disputa următoarele partide: Irina Begu - Heather Watson (ora 12.50) și Sorana Cîrstea / Monica Niculescu - Laura Robson / Jocelyn Rae (după ora 15.00).

Meciurile se desfăşoară la Tenis Club IDU dinMamaia, Constanţa. Învingătoarea întâlnirii va evolua anul viitor în Grupa Mondială II, iar învinsa în Grupa I a Zonei Euro-africane.