Simpozion internaţional la Constanţa

Cadrele didactice constănţene din învăţământul primar şi preşcolar, dar nu numai, s-au întâlnit, sâmbătă, cu învăţători şi institutori din restul ţării, precum şi din Republica Moldova, în cadrul celei de-a şasea ediţii a simpozionului internaţional „Dezvoltarea personală a copilului - rezultat al unui demers didactic creativ”. Evenimentul, organizat de Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni (AIIC), are rolul de-a ajuta la formarea cadrelor didactice, prin valorificarea experienţelor acestora. „Urmărim să împărtăşim din experienţa acumulată în spatele catedrei, pentru a ajuta la îmbunătăţirea calităţii actului didactic”, a declarat preşedintele AIIC, Ecaterina Rupesac. Printre invitaţii la ediţia din acest an a simpozionului s-a numărat şi prof. univ. dr. Ioan Grosu, din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, care a prezentat cadrelor didactice o metodă ingenioasă de a dezvolta abilităţile elevilor din clasele primare. „Este vorba despre un titirez căruia i-am ataşat doi magneţi, ceea ce permite elevilor să-i controleze direcţia de deplasare. Prin diferite jocuri cu acest instrument, elevii învaţă să fie mai atenţi, mai răbdători, perseverenţi şi îşi pot îmbunătăţi coordonarea mâini-ochi”, a declarat prof. univ. dr. Grosu. În prezent, jocul este fabricat în Germania. „Simpozionul este o dovadă a implicării cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a calităţii actului educaţional. Nu putem decât să salutăm această iniţiativă care are drept scop asigurarea unei pregătiri mai bune a elevilor”, a declarat, la rândul său, consilierul superior din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Mihaela Burlacu, prezentă la eveniment.