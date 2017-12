Sincopa din meciul cu Dinamo a trimis-o pe CSV 2004 Tomis pe locul 2

Jucătoarele de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa au primit câteva zile libere din partea antrenorilor Darko Zakoc şi Constantin Alexe, după victoria obţinută sâmbătă în faţa Ştiinţei Bacău, scor 3:0. Pentru formaţia de pe Litoral a fost ultimul meci din sezonul regulat, pentru că în ultima etapă, a 22-a, programată la sfârşitul acestei săptămâni, CSV 2004 Tomis nu joacă. Următoarea partidă oficială pentru “sirene” va avea loc pe 19 martie, la Constanţa, când este programat primul meci din play-off, iar adversara echipei constănţene se va alege dintre CSM Lugoj şi Pro Volei Botoşani. În primul tur din play-off se joacă în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”, cu joc în deplasare pe 23 martie şi meci decisiv pe 27 martie, tot la Constanţa.

Spre deosebire de meciul jucat pe teren propriu cu Dinamo, în care au condus cu 1:0 la seturi şi au cedat cu 1:3, voleibalistele constănţene au reuşit împotriva băcăuancelor un joc foarte bun de la început şi până la sfârşit, cu o perioadă mai slabă doar în prima jumătate a setului 3. „Am pregătit foarte bine partida şi am fost răsplătiţi cu această victorie. Din păcate, ziua proastă pe care am prins-o cu Dinamo ne-a costat primul loc înainte de play-off. Suntem însă pe calea cea bună. Meciul acesta ne-a arătat unde ne aflăm şi cred că în play-off echipa mea are şanse de a se impune”, a declarat Darko Zakoc, antrenor principal la CSV 2004 Tomis. „Sunt mulţumit de locul ocupat în sezonul regulat, având în vedere marile schimbări pe care le-am făcut în echipă, de anul trecut şi până acum. Sunt multe jucătoare noi, jucătoare tinere din România. Nu uitaţi că noi am început campionatul cu o echipă de rezerve! Unele jucătoare fuseseră până atunci rezerve la cluburile lor, dar am reuşit şi marele merit este al antrenorului. Darko Zakoc a reuşit să facă din ele o echipă şi îl felicit. Odată cu venirea lui Majstorovic de la Campionatul Mondial, cu venirea Emilyiei Nikolova, a braziliencelor şi mai ales a experimentatei Nuţa Butnaru, schimbarea la faţă a echipei este evidentă”, a spus Cristian Zgabercea, preşedintele grupării constănţene.