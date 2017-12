Sindicaliştii din Educaţie vor negocieri pentru creşterea salariilor

Sindicaliştii din învăţămînt sînt din ce în ce mai nemulţumiţi de ministrul Cristian Adomniţei. Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) cere, pentru a doua oară în acest an, Guvernului începerea negocierilor pentru stabilirea creşterilor salariale pentru 2008, precum şi pentru rezolvarea problemelor care creează discriminare în sistem. „Cu toate că am primit un răspuns de la Ministerul Educaţiei, prin care ne asigurau că, în cel mai scurt timp posibil, vor începe discuţiile între o comisie interministerială şi reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţămînt, pînă la ora actuală, nu am fost invitaţi la nicio întîlnire”, a declarat preşedintele FEN, Cătălin Croitoru. Profesorii sînt de părere că ministrul Educaţiei aşteaptă începerea anului şcolar, pentru ca profesorii să fie ocupaţi şi să nu mai aibă timp de discuţii. Croitoru afirmă că orice întîrziere în iniţierea acestor negocieri, precum şi acţiunile următoare, vor trebui asumate în totalitate de către Executiv şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT). FEN a cerut, încă de la începutul lunii august, începerea discuţiilor pentru stabilirea creşterilor salariale din 2008 şi pentru rezolvarea celor două probleme legate de salarizarea personalului din învăţămînt. Potrivit sursei citate, legea care prevede majorarea salariilor cu 10% peste procentul stabilit de executiv doar pentru personalul didactic din învăţămîntul preuniversitar cu gradul didactic I „creează discriminare salarială între angajaţii de la catedră”. Cea de-a doua problemă reclamată de FEN este legată de norma didactică de predare pentru educatoare, învăţători şi institutori, normă ce în actualul Statutul al Personalului Didactic este stabilită la 18 ore.