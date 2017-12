Sindicaliştii din industria alimentară au pichetat sediul MF, cerând reducerea TVA la 5%

Aproximativ 200 de sindicalişti din Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară au pichetat, astăzi, sediul Ministerului de Finanţe, solicitând reducerea TVA la carne de la 24 la 5%. Sindicaliştii din Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară au protestat timp de mai multe ore în faţa Ministerului de Finanţe, pentru a semnala faptul că Guvernul şi reprezentanţii FMI refuză să reducă TVA de la 24 la 5% pentru carne şi produse din carne, de la 1 ianuarie 2015. Protestatarii au avut pancarte pe care scria "Wurst - 7%, Pleşcoi sausage - 24%. If there is a sausage fest, we are not invited :(", "IMF, give me 5...%". Aceştia au spus că au ales să transmită mesajele în limba engleză pentru ca ele să poată fi înţelese şi de către reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional aflaţi în România. Liderul sindical, Dragoş Frumosu, a declarat că industria cărnii este în pericol de colaps şi că angajaţii riscă să rămână fără locuri de muncă dacă Guvernul nu va adopta măsura privind reducerea TVA. Dragoş Frumosu a mai spus că dacă TVA va fi redus, aşa cum cer sindicatele, la 5%, preţul cărnii va scădea cu 19 la sută.