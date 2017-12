Sindicatele “desfiinţează“ taxele ministrului Muncii

Cu toate că abia reuşise să restabilească pacea socială în învăţămînt, sănătate, transporturi şi domolise cît de cît apele în sistemul feroviar, politica haiducească a statului nemulţumeşte marile confederaţii sindicale. Ţinînd cont de faptul că noile taxe la primele de sărbători, abonamente de mijloace de transport în comun sau cele aferente cadourilor pentru copii ar lovi tot în rîndul românilor cu venituri reduse, sindicaliştii par pregătiţi să dezgroapae securea războiului. Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat că în loc să găsească soluţii pentru dezvoltarea economică, politicienii au fiscalizat \"tot ce mişcă pentru cei care au contracte de muncă înregistrate legal\". \"Am ieşit în stradă în decembrie şi am încercat să atragem atenţia Parlamentului că nu este cazul ca începând cu 1 ianuarie 2008 să facă din reducerea de fiscalitate pe locul de muncă încă un cadou angajatorilor din România. Cei care au plătit pînă acum vor plăti şi de acum încolo şi vor plăti mai mult\", a declarat Costin. Pe de altă parte, preşedintele CNSLR - Frăţia, Marius Petcu, a declarat că în perioada următoare sindicatele vor solicita noi întîlniri cu Executivul pentru a determina autorităţile să renunţe la aceasttă măsură. \"Dacă nu au putut face nimic cu TVA-ul, s-a trecut la o măsură extremă de factură ultraliberală. Mai rămîne să fie introduse taxe pe fumărit şi oierit pentru a ne putea întoarce în Evul Mediu\", a precizat Petcu.

\"Ar mai fi şi soluţia impozitării sexului\"

În opinia secretarului general al BNS, Matei Brătianu, decizia disperată a Executivului de a suplimenta bugetul secătuit de multele pomeni electorale pe spatele salariaţilor nu poate decît să adîncească şi mai mult prăpastia socială în care se află România. \"Atragem atenţia PNL că deşi a majorat veniturile pensionarilor, o clasă socială care nu face parte din aria sa electorală, la alegeri vor primi 5 milioane de voturi împotrivă din partea salariaţilor\", a declarat Brătianu. Liderul sindical apreciază că deşi este posibil ca această măsură să fi fost premeditată încă de la proiectarea bugetului, intenţia ministrului Finanţelor, Varujan Vosganian, de a sista stimulentele funcţionarilor publici ar putea da undă verde corupoţiei în România. Funcţionarii publici au salarii mici şi depind de acele stimulente. În cazul în care nu le vor mai avea şi vor fi puşi în situaţia de a-şi plăti impozitele, taxele sau ratele lunare, oamenii vor fi îndreptăţiţi să ceară şpagă\", a precizat Matei Brătianu. Secretarul general al BNS a afirmat că pentru a susţine cît mai eficient sustenabilitatea bugetului, \"liberalii ar putea impozita şi mesele de protocol atunci cînd merg prin ţară. Ar mai fi şi soluţia impozitării sexului, că tot produce plăcere şi poate fi cuantificat în bani\", a conchis Brătianu.

Amatorism la nivel înalt

Prin lărgirea bazei de impozitare, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) consideră că \"specialiştii în găselniţe\" au adăugat un nou bir pentru a-şi putea acoperi \"gafele\" făcute prin adoptarea unor măsuri de protecţie socială cu iz electoral. \"Lipsa de profesionalism, incompetenţa şi incapacitatea Executivului de a asigura o guvernare coerentă care să conducă la o creştere economică reală, îl determină să adopte măsuri de pauperizare a cetăţenilor\", arată preşedintele FSLI, Aurel Cornea.

\"Bătaie de joc\"

Declaraţi printre cei mai aprigi contestatari ai noului sistem de impozitare, liderii sindicali constănţeni ai BNS, Cartel \"Alfa\" şi CNSLR Frăţia critică mai ales modul illegal în care a fost aplicată această măsură. \"Din cîte ştim noi, în România se aplică un singur Cod Fiscal, dar prin declaraţiile sale, Păcuraru lasă să se înţeleagă faptul că fiecare minister are propria politică financiară. Susţinînd ideea că foarte mulţi angajaţi au şi alte venituri decît salariile şi că acesta este raţionamentul deciziei, cred că Păcuraru ori este prost, ori nepriceput pentru funcţia pe care o deţine\", a declarat preşedintele BNS Constanţa, Vasile Oţelea. Opinia acestuia este împărtăşită şi de liderul Cartel \"Alfa\" Constanţa, Ion Caraignat, care apreciază că lărgirea bazei de impozitare este o \"anomalie\". În acelaşi timp, liderul CNSLR Frăţia - Constanţa, Marian Foca, crede că după toată tevatura creată în jurul noii formule de calcul a impozitelor, \"votarea liberalilor la alegerile din acest an ar fi o decizie masochistă. Nu cred că am văzut vreodată atîta incompetenţă ca în cazul Guvernului Tăriceanu. Asta demonstrează faptul că nu au putut formula un buget pe fondurile existente, ci pe promisiuni. Au lovit unde au putut: în copiii care nu pot ieşi în stradă, dar şi în salariaţii care s-au obişnuit să se uite la televizor, în loc să protesteze\", a declarat Foca. Şi preşedintele Federaţiei \"Sanitas\" Constanţa, Ani Borşi, s-a arătat revoltată de decizia Ministerului Muncii, pe care a catalogat-o drept \"bătaie de joc\". \"A trebuit să ne certăm cu ei şi să ne pregătim de greva generală, dar acum s-au văzut cu sacii în căruţă şi încearcă să ne lase fără aceste drepturi. De vină este şi societatea civilă, care ar fi trebuit să reacţioneze mult mai prompt la această problemă\", a încheiat Ani Borşi.