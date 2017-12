Sistemul de tichete de sănătate, “votat” de popor

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a anunţat că, dacă peste 50% din populaţie nu va fi de acord cu sistemul de tichete de sănătate, această măsură nu se va aplica. “Lunar, facem sondaje printre cetăţeni pentru a vedea şi părerea lor despe acest proiect. Nu putem da o lege pe care poporul nu o vrea. Proiectul este încă în dezbatere şi, în funcţie de propunerile primite, vom discuta pînă vom ajunge la o formă finală”, a spus ministrul Sănătăţii. Termenul de coplată a serviciilor medicale va fi înlocuit de tichetele pentru sănătate, asemenea modelului francez, a declarat, recent, dr. Ion Bazac. Tichetele de sănătate vor avea o valoare maximă de 600 de lei pe an, iar Ministerul Sănătăţii (MS) estimează că în urma aplicării acestei măsuri vor fi colectaţi anual 700 de milioane de lei, bani care vor suplimenta veniturile medicilor pentru a descuraja practica şpăgii din sistemul sanitar. “Tichetul pentru sănătate desemnează contribuţia personală la plata serviciilor de sănătate, a medicamentelor şi a dispozitivelor, aplicată exclusiv în momentul utilizării efective a acestora. Acesta se va aplica în medicina primară, la medicul de familie, la medicul specialist şi în spitale, însă nu şi pentru asistenţa medicală de urgenţă”, potrivit ministrului Sănătăţii. Categoriile defavorizate vor fi protejate, fiind scutite de la plata tichetelor. Astfel, persoanele asistate social (conform legii 415/2001), pensionarii cu pensii sub 700 de lei, şomerii, tinerii sub 18 ani sau persoanele cu handicap nu vor plăti tichete pentru sănătate. Suma anuală a contribuţiilor pentru aceste categorii, care trebuie susţinută din fonduri publice, este estimată la 550 de milioane de lei. Valoarea contribuţiei personale prin tichete va fi de cel mult 600 de lei pe an. “Aşadar, nimeni nu va plăti direct din buzunar mai mult de 600 lei pe an la medic sau la spital”, a spus dr. Bazac. Potrivit estimărilor MS, un pacient mediu va avea o contribuţie personală prin tichete de 350 de lei pe an. Suma reprezintă contravaloarea a circa două episoade de spitalizare continuă, două de spitalizare de zi, şase - opt vizite la medicul de familie, patru vizite la medicul specialist, o vizită la domiciliu, zece analize de laborator, o investigaţie radiologică şi o investigaţie de înaltă performanţă. Ministrul Sănătăţii estimează că, în urma introducerii sistemului de tichete, vor fi colectate peste 700 de milioane de lei. Fondurile rezultate din tichetele pentru sănătate vor rămîne la furnizorul de servicii, adică la personalul medical şi la spitale. Din aceste sume se vor putea suplimenta atît fondurile pentru investiţii cît şi veniturile personalului medical. Ministrul a mai spus că şpăgile date medicilor din România totalizează 300 de milioane de euro anual, după estimările Bancii Mondiale. Ministerul consideră că, prin creşterea salariilor pentru cadrele medicale din tichetele pentru sănătate, “plăţile informale” vor fi diminuate. MS a propus Ministerului de Finanţe ca tichetele pentru sănătate să fie deductibile fiscal, atît pentru angajatori, cît şi pentru profesiunile liberale. Proiectul de act normativ va fi supus dezbaterii publice, urmînd ca în luna septembrie să fie modificată Legea privind reforma în sistemul sanitar.