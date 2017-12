Sloganurile echipelor de la EURO 2008

Fiecare dintre cele 16 echipe participante la turneul final va avea un autocar în culorile sale şi pe care este înscris un slogan, a anunţat UEFA. Aceste sloganuri, înscrise pe autocarele în culorile echipelor, au fost alese în urma unui sondaj pe internet la care au participat 100.000 de persoane. GRUPA A - Elveţia: Terminus: Viena; Cehia: Pojdme na to, zvítezíme, sny národa naplníme! (Haideţi, cîştigăm, este visul unei naţiuni); Portugalia: Este autocarro é movido a Vontade de Vencer (Acest autocar merge spre victorie); Turcia: Türkiye aski bu otobüse sigar mi? (Dragostea Turciei încape în acest autocar?). GRUPA B - Austria: Nur gemeinsam können wir gewinnen! (Nu putem cîştiga decît împreună); Croaţia: UZ NAVIJACE DO KROVA EUROPE (Cu suporterii, în fruntea Europei); Germania: Deutschland - ein Team - ein Ziel (Germania - o echipă - un scop); Polonia:...bo liczy sie sport i dobra zabawa! (...pentru că doar sportul şi plăcerea contează). GRUPA C - Olanda: 1 doel, 1 gevoel, samen zijn we oranje (o misiune, un sentiment, toţi Orange); Italia: Il cielo è sempre più blu... (Cerul este mereu mai albastru...); ROMÂNIA: România, te iubim şi cu tine ne mândrim!; Franţa: Trăim împreună, vibrăm împreună. GRUPA D - Suedia: Sveriges gäng = full poäng (Echipa Suediei, ce vis); Spania: Pase lo que pase, ESPAÑA SIEMPRE (Indiferent ce se întîmplă, Spania pentru totdeauna); Rusia: Toţi uniţi, Rusia este mîndră de fiii ei; Grecia: O echipă, un vis.

Petit se va retrage din naţionala Portugaliei după turneul final

Mijlocaşul Armando Petit a anunţat că după EURO 2008 se va retrage din echipa naţională a Portugaliei, în care a evoluat, pînă în prezent, de 53 de ori. “Acesta va fi ultimul meu turneu final şi sper să îmi închei frumos cariera”, a declarat Petit. Mijlocaş defensiv în vîrstă de 31 de ani, Armando Petit a participat deja la trei turnee finale cu reprezentativa Portugaliei: la Cupele Mondiale din 2002 şi 2006 şi la EURO 2004. “Avem mari jucători care asigură viitorul ţării noastre. Eu am dat deja multe. A venit momentul să plec”, a adăugat Petit, aflat în cantonamentul de la Viseu, unde naţionala Portugaliei se pregăteşte de la începutul acestei săptămîni. Rugat să comenteze apriga concurenţă pentru un post de titular la mijlocul terenului din echipa Portugaliei, Petit a spus: “Eu şi Deco sîntem schelete”. Petit, care a debutat în naţionala Portugaliei în iunie 2001, într-un meci cu Irlanda, este unul dintre cei cinci căpitani desemnaţi de antrenorul brazilian Luiz Felipe Scolari pentru EURO 2008, alături de Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho, Nuno Gomes şi Simao Sabrosa.

Interdicţie pentru 1.500 de suporteri olandezi

Aproximativ 1.500 de suporteri olandezi care au interdicţie de a intra pe stadioanele din Olanda nu vor putea asista nici la partidele pe care reprezentativa pregătită de Marco van Basten le va disputa în Elveţia, în Grupa C de la EURO 2008. Potrivit unui comunicat al Federaţiei Olandeze de Fotbal (KNVB), numele acestor persoane au fost comunicate autorităţilor elveţiene pentru ca acestea să nu poată cumpăra bilete la partidele de la turneul final, ce va avea loc între 7 şi 29 iunie.