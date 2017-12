Șoferii, afectați! Schimbări fără precedent la prețurile RCA

17:20:17 / 20 Iunie 2017

Nu stiu cum sa mai faca bani!

Eu am avut neplacerea sa fiu lovit de un bmw care nu a oprit la stop si mi-am facut masina pe asigurarea ei cum era si normal. Insa vreau sa spun ca pe langa ca iti pun tot ce e mai ieftin pe masina, nici nu o fac asa cum trebuie. Am avut faruri cu lupa si nu mi le-a schimbat pe motiv ca sunt prea scumpe cele cu lupa. Nu mi se pare deloc normal. Bani vreti dar reparatii ciuciu, ca sa nu mai zic ca radiatoarele indoitr un pic nu mai sunt bune, ei mi-au spus ca nu are nimic. Deci trageti concluzia singuri... Tara lui papura voda!