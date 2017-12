Sondaj pe banii românilor pentru Mişcarea Populară

UN NOU SCANDAL... PREZIDENŢIAL Sătul de atâta coabitare şi mai ales plictisit de pustietatea de la Cotroceni, unde nici consilierii prezidenţiali nu prea mai calcă, preşedintele Traian Băsescu s-a gândit că nu ar fi rău să se întoarcă, iar, către popor. De fapt, Băsescu încearcă acum să testeze populaţia, pe banii ei, şi să vadă şansele politice ale progeniturii „Mişcarea Populară”. Cu alte cuvinte, Băsescu îşi pregăteşte reintrarea în politică pe banii românilor pe care s-a gândit el să-i cheme la referendumul pentru un parlament unicameral cu maxim 300 de parlamentari. Supărat că referendumul din 2009 nu a fost pus în practică, Băsescu s-a gândit să mai încerce o dată. Interesant este că între 2009 şi 2012, când PDL avea toate atuurile în mână pentru a schimba Constituţia conform rezultatului referendumului din 2009, adică să avem Parlament unicameral şi maximum 300 de parlamentari, nu a făcut acest lucru de teamă că la alegerile din 2012 ar putea pierde tot. Acum pedeliştii sunt susţinătorii unui nou referendum pe aceeaşi temă. Iniţiativa lui Băsescu este percepută la nivelul USL ca un nou scandal lansat de Cotroceni, în care nici PSD şi nici PNL nu vor să intre. Premierul Victor Ponta a calificat drept o \"dezamăgire totală\", \"un nou scandal\", anunţul făcut de preşedintele Băsescu. „Guvernul guvernează, nu dă din gură la televizor ce ar vrea şi ce nu ar vrea. Facem referendumuri câte vrea preşedintele, dar avem mult mai multe lucruri importante de făcut. Românii nu vor un nou scandal, iar domnul Băsescu nu o să reuşească să mă atragă într-un nou scandal. Trebuie să mai şi muncim, scandaluri am avut în ultimii ani”, a declarat Ponta. Preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a fost mult mai dur în declaraţii: „Nu mai sunt dispus să comentez toate elucubraţiile lui Băsescu (...) Mahalagismele preşedintelui nu le discut”.

MORALITATEA LUI BĂSESCU Nici parlamentarii USL de Constanţa nu sunt de acord cu afirmaţiile preşedintelui. Senatorul PSD Alexandru Mazăre spune că Băsescu foloseşte recomandările Comisiei de la Veneţia numai atunci când îi convin. „Există o recomandare expresă a Comisiei de la Veneţia care spune că bicameralismul este cea bună formă şi soluţie de guvernare în Uniunea Europeană. Numai atunci când le convine, Băsescu şi acoliţii săi fac apel la Comisia de la Veneţia ca la o instanţă supremă în materie de democraţie. Când această comisie face recomandări care sunt contrare interesului lor, se fac că nu aud şi le ignoră complet”, a spus Alexandru Mazăre. Deputatul PSD Eduard Martin consideră că Băsescu, prin ultima ieşire, nu a făcut decât să mai dea de lucru celor de la PDL. „În acest moment, PDL este total anihilat. Bineînţeles că vor apărea acum toţi pedeliştii de tristă amintire care vor spune cât de bine este şi că trebuie să trecem la unicameralism. Eu ştiu că anul trecut, când am întrebat poporul dacă îl mai vrea pe Traian Băsescu, ne-a spus să îl demitem”, a afirmat Eduard Martin. La rândul său, senatorul Puiu Haşotti consideră că Traian Băsescu trebuie totalmente ignorat pentru că face parte din trecutul trist şi tulburat al României. „Băsescu a făcut rău României mai mult decât oricine. Sunt uimit că preşedintele uită cu atâta lejeritate că, în 2012, 7,4 milioane de români l-au trimis acasă. Băsescu nu mai are calitatea morală să se adreseze poporului. Are doar calitatea politică îndoielnică de a face acest lucru, dar pe care nu ar trebui să o folosească”, a spus Puiu Haşotti.