Sorin Strutinsky, arestat preventiv

Magistrații Tribunalului București au emis ieri un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele omului de afaceri constănțean Sorin Strutinsky, cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un dosar în care este suspectat de trafic de influență, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel București. Procurorii spun că președintele consiliilor de administrație ale „Telegraf“ și Neptun TV ar fi cerut și primit bani de la "reprezentantul unei societăți comerciale care avea contracte de executare lucrări cu Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CNACN) S.A. Constanţa. În schimb, acesta a promis că îşi va exercita influenţa asupra funcţionarilor instituţiilor respective, astfel încât societatea denunţătorului să îşi primească banii stipulaţi în contractele respective", după cum se arată într-un comunicat de presă al DNA. Firma pentru care Sorin Strutinsky ar fi intervenit este SC Argos Industrial SRL. Anchetatorii DNA mai spun că banii ar fi fost primiți în conturile unor societăți comerciale indicate de omul de afaceri constănțean.

Conform unor surse apropiate anchetei, denunțător în dosarul DNA întocmit pe numele lui Sorin Strutinsky este Mihai Lazia, fiul cunoscutului afacerist constănțean Lucian Lazia, căruia îi aparține Argos Industrial SRL Cernavodă.

ACUZAȚII RESPINSE CATEGORIC Așa sună pledoaria DNA. Pe de altă parte, administratorii societăților comerciale prin intermediul cărora s-ar fi făcut plata traficului de influență au declarat că Sorin Strutinsky nu are nicio legătură cu societățile respective, că nu s-au livrat sume de bani în conturi pentru acesta și, nu în ultimul rând, că DNA nu le-a cerut nicio lămurire, nicio explicație în legătură cu aceste bănuieli. Mai mult decât atât, Daniel Georgescu, directorul CNACN, una dintre instituțiile care aveau contracte cu SC Argos Industrial, a negat vehement implicarea lui Sorin Strutinsky în povestea descrisă de DNA. "E total eronat faptul că Sorin Strutinsky ar fi intervenit la CNACN pentru ca noi să facem plata unui contract în derulare. Nu știu ce insinuează DNA-ul. Eu nu am fost chemat la audieri, nu mi s-a cerut niciun document, din punctul meu de vedere, totul este o idee falsă. Nu are nicio legătură Sorin Strutinsky cu acest contract. Nu s-a pomenit niciodată numele acestui om în legătură cu acest contract, el nu are nicio legătură cu CNACN. Cred că, dacă veniți la noi la companie și întrebați, nu știu dacă îl cunoaște cineva pe Sorin Strutinsky. Acest contract comercial a fost semnat în 2012 între Nuclearelectrica, CNACN și firma Argos, în urma unei licitații deschise, cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor. E un contract comercial, ce presiuni să facă cineva? Eu asta nu înțeleg. Dacă ai un contract cu cineva pentru prestări servicii, trebuie să plătești, la termenul prevăzut în contract, suma prevăzută în contract. Nu trebuie să intervină nimeni pentru ca plata să se facă. Este absurd. Noi am avut bani în cont, am achitat la timp toate obligațiile contractuale, de ce ar fi fost necesare presiuni din partea lui Sorin Strutinsky? Nu au fost niciodată probleme cu plata, nu au fost întârzieri, ne-am încadrat în toate termenele contractuale. Puteți să sunați la firma Argos și să verificați aceste lucruri", a declarat miercuri, pentru „Telegraf”, Daniel Georgescu.

AFACERILE FAMILIEI LAZIA De-a lungul timpului, deși au fost în permanență abonați la banii instituțiilor publice, membrii familiei Lazia au avut o mulțime de probleme cu partenerii de afaceri pentru că nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de aceștia. Mai multe solicitări de deschidere a procedurii de insolvență îndreptate împotriva Argos au fost înregistrate, pe parcursul anilor. Spre exemplu, în toamna anului trecut, potrivit atitudineaonline.ro, Unicredit Leasing Corporation SA a cerut Tribunalului Constanţa deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii Argos Industrial Construcţii SRL, firmă deţinută de Lucian Lazia, împreună cu fiul acestuia, Mihai. Conform aceleiași surse, societățile patronate de familia Lazia au mai fost acționate în instanță de reprezentanții firmelor Metropolitan, Village Tour sau Iridex Group. Și nu doar atât. Potrivit sursei deja citate, angajații firmelor controlate de Lucian și Mihai Lazia s-au plâns, în nenumărate rânduri, că sunt plătiți foarte rar, că s-au săturat să își ia lefurile o dată la 4-5 luni și că tot ce primesc în schimbul muncii lor sunt promisiuni neonorate.