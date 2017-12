Şpagă de 600.000 de euro pentru familia Băsescu?

Cumetria dintre fratele preşedintelui statului, Mircea Băsescu, şi familia lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, s-a rupt după patru ani şi trei luni de alianţă, de când nepoata interlopului doljean a fost botezată de Mircea Băsescu. Joi seară, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanţa l-au reţinut pe ginerele lui Bercea, Marius Constantin, de 24 de ani, din localitatea Drăgăneşti, judeţul Olt. Tânărul este acuzat că l-ar fi şantajat pe Mircea Băsescu, ameninţându-l că va demonstra în faţa mass-media că este corupt. Fratele preşedintelui României a refuzat să cedeze în faţa rudelor sale prin alianţă şi le-a denunţat la DNA. Demersul său nu a făcut însă decât să deschidă „cutia Pandorei”, cu acuzaţii grave la adresa lui. Rudele lui Bercea au apărut în faţa presei cu dezvăluiri halucinante, care ne aduc în faţa unuia dintre cele mai grave cazuri de corupţie din România.

DEMERSURI Toată această poveste cu iz penal a început în ziua în care Bercea Mondial a fost arestat preventiv pentru că, în februarie 2011, şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară. Din acel moment, rudele lui Bercea au făcut tot posibilul ca să-l scoată pe acesta din puşcărie. I-au ameninţat pe martorii incidentului, au minţit în faţa anchetatorilor şi au ajuns chiar la fapte de corupţie. Florin Anghel, fiul lui Bercea, i-ar fi cerut ajutorul cumătrului Băsescu pentru a-şi vedea tatăl liber. Aşa cum era de aşteptat, favoarea ar fi avut un preţ: 600.000 de euro. Bani pe care, potrivit luju.ro, neamul lui Bercea i-ar fi adunat şi i-ar fi dat lui Mircea Băsescu prin intermediul liderului organizaţiei PDL Drăgăneşti-Olt, Marian Căpăţână. Timpul a trecut, însă Bercea Mondial a rămas în spatele gratiilor. Văzând că ajutorul lui Băsescu se lasă aşteptat, Florin Anghel i-a cerut înapoi banii. Conform declaraţiei tânărului date vineri, la Antena 3, el a reuşit să recupereze 315.000 de euro înainte de a fi condamnat definitiv la cinci ani şi trei luni în dosarul în care a fost judecat pentru complicitate la tentativă de omor, alături de tatăl şi mama sa. Precizăm că Bercea Mondial a primit opt ani şi nouă luni pentru tentativă de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, instigare la mărturie mincinoasă şi port ilegal de armă, iar soţia sa, Fănica Anghel, va sta un an la închisoare pentru mărturie mincinoasă. „Noi am plătit ca să ieşim afară, ne-a luat Mircea Băsescu 600.000 de euro. Şi din banii ăştia ajung 300.000 la Traian şi 100.000 la intermediarul care m-a dus la Mircea Băsescu. Şi vă rog frumos, am şi filmarea, a fost avocat la mine, domnul Pavel Abraham, i-am arătat filmarea şi ştie toate astea, să ştiţi!”, a mai spus Florin Anghel, din penitenciar, în interviul dat postului TV Antena 3.

AMENINŢĂRI După ce Florin Anghel a ajuns în puşcărie, sora lui, Izaura Anghel, de 22 de ani, şi soţul ei, Marius Constantin, au preluat îndatorirea de a recupera restul de 280.000 de euro de la Mircea Băsescu, potrivit unor surse neoficiale. Cei doi, dar şi unul dintre fiii lui Bercea, în vârstă de 17 ani, l-ar fi ameninţat pe cumătrul lor atât la telefon, cât şi faţă-n faţă. Ei i-au spus că, dacă nu le dă înapoi cei 280.000 de euro, vor merge la ziare şi la televiziuni şi vor face publică o înregistrare în care Mircea Băsescu le cere bani ca să-l scoată din puşcărie pe Bercea Mondial. „La datele de 26 mai 2014 şi 29 mai 2014, inculpatul Constantin Marius a exercitat constrângeri asupra unei persoane, denunţător în cauză, constând în ameninţarea cu darea în vileag, prin intermediul mass-media, a unor fapte compromiţătoare pentru persoana ameninţată şi pentru membrii familiei acesteia, respectiv pretinsa ei implicare în infracţiuni de corupţie”, se arată într-un comunicat de presă remis de DNA Constanţa.

FLAGRANTUL Ca urmare a denunţului făcut de Mircea Băsescu, procurorii anticorupţie au organizat flagrantul. Pe 29 mai, Marius Constantin, Izaura Anghel şi fratele ei minor au fost chemaţi de cumătrul lor la biroul acestuia din Portul Constanţa, pentru a-şi primi banii. „Mi-a dat 10.000 de euro. Şi i-am spus: „Bine, naşule, doar atât îmi dai din 280.000? Eu cu ce îmi întreţin familia? Tata mănâncă la cantină şi tu mănânci din banii lui?“. Mi-a zis să plec acasă, că săptămâna viitoare mai îmi dă. Am plecat şi pe scări m-a luat Corupţia”, a declarat Izaura Anghel pentru Antena 3. Femeia împreună cu soţul şi fratele ei au fost duşi la sediul DNA Constanţa, pentru audieri. Procurorii spun că niciunul nu a vrut să dea declaraţii. Anchetatorii au însă dovada clară a şantajului. Este vorba despre înregistrarea audio a discuţiei dintre Mircea Băsescu şi cei trei suspecţi din timpul flagrantului, în care denunţătorul îi întreabă când i-au dat lui bani, iar aceştia răspund că suma cerută de el a fost trimisă printr-un intermediar. La finalul anchetei, aproape de miezul nopţii, Marius Constantin a fost reţinut în baza unei ordonanţe de 24 de ore, iar soţia sa, care este însărcinată în şapte luni cu al doilea copil, şi fratele acesteia sunt cercetaţi în libertate, sub control judiciar. Bărbatul a fost prezentat, vineri după-amiază, judecătorilor Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru şantaj. La scurt timp de la începerea şedinţei de judecată, Marius Constantin a leşinat în boxă. A fost nevoie de intervenţia cadrelor medicale, chemate prin 112 de angajaţii instanţei, pentru a-l pune pe picioare pe bărbatul care ar fi suferit o criză de lipotimie. Judecata s-a reluat şi, după deliberări, instanţa a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Marius Constantin. În acelaşi timp, Izaura Anghel le spunea jurnaliştilor de la Antena 3 că va prezenta dovezile împotriva lui Mircea Băsescu după ce va afla verdictul judecătorilor în cazul bărbatului ei.

REACŢII La rândul lui, fratele preşedintelui României a confirmat existenţa unei anchete în derulare a DNA în legătură cu un şantaj al familiei lui Bercea Mondial la adresa sa: „Nu pot să vă spun decât că nu am cum să fac declaraţii de presă pe subiectul în cauză pentru că se fac cercetări de către procurori la acest moment şi nu doresc să perturb ancheta”, a declarat, ieri, Mircea Băsescu. Reacţia Administraţiei Prezidenţiale cu privire la acuzaţiile familiei lui Bercea Mondial a fost că acestea sunt false. Într-un răspuns trimis vineri către Antena 3, Administraţia Prezidenţială susţine că „domnul Florin Anghel, doamna Fănica Anghel, domnul Marius Constantin, doamna Izaura Anghel şi un minor au încercat să-l şantajeze pe domnul Mircea Băsescu, fratele preşedintelui României. Aşa cum prevede legislaţia în vigoare, domnul Mircea Băsescu a sesizat deîndată organele de anchetă”.