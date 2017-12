Sparta II Techirghiol, Dacia Mircea Vodă şi Peştera Dobrogei Peştera, campioane de toamnă

La sfîrşitul săptămînii trecute s-a pus punct şi în turul Campionatului Judeţean de fotbal. La jumătatea sezonului, primele poziţii în clasamentele celor trei serii sînt ocupate de Sparta II Techirghiol, Dacia Mircea Vodă şi Peştera Dobrogei Peştera. Evident, cum echipele din Techirghiol şi Cobadin nu au drept de promovare, în pole-position în Seria Est poate fi considerată Voinţa Valu lui Traian.

Iată rezultatele ultimei etape din 2008, a 15-a - SERIA EST: Sparta II Techirghiol - CSM II Medgidia Valea Dacilor 4-3; Recolta Negru Vodă - Viitorul Mereni 3-0; Luceafărul Amzacea - AS Independenţa 11-1; AS Ciocîrlia - Viitorul Cerchezu 8-0; Viitorul II Cobadin - AS Bărăganu 9-0; Unirea Topraisar - Avîntul Comana 5-2; Voinţa Valu lui Traian - Fulgerul Chirnogeni 1-1; Aurora II 23 August - CFR Constanţa 5-1. Clasament: 1. Techirghiol II 36p; 2. Cobadin II 33p; 3. Valu lui Traian 32p; 4. Comana 31p; 5. Amzacea 29p; 6. CFR 26p; 7. 23 August II 26p; 8. Topraisar 25p; 9. Negru Vodă 25p; 10. Chirnogeni 23p; 11. Mereni 17p; 12. Independenţa 15p; 13. Ciocîrlia 14p; 14. Valea Dacilor 11p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Steaua Dorobanţu 3-0 (neprezentare); Ştef Serv Seimeni - Pescarul Ghindăreşti 3-0; Viitorul Fîntînele - Viitorul Tîrguşor 7-1; Sportul Tortomanu - Dunaris Topalu 3-0; Sport Club Horia - Gloria Seimeni 4-2; Ulmetum Pantelimon - CSS Medgidia 3-0; Dunărea Ciobanu - Pescăruşul Gîrliciu 3-0 la masa verde (meci întrerupt în min. 12, cînd oaspeţii l-au lovit pe arbitrul de centru Valentin Gheorghe); Dacia Mircea Vodă - Viitorul Vulturu 8-0. Clasament: 1. Mircea Vodă 40p; 2. Ciobanu 37p; 3. Ştef Serv Seimeni 36p; 4. Siminoc 30p (14j); 5. Gîrliciu 26p; 6. Tortomanu 26p; 7. Pantelimon 23p (14j); 8. Gloria Seimeni 22p (14j); 9. Fîntînele 22p; 10. Topalu 19p; 11. Horia 18p (14j); 12. Ghindăreşti 17p; 13. CSS Medgidia 16p; 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 4p; 16. Dorobanţu 3p.

SERIA SUD (în această serie s-a disputat etapa a zecea, amînată din 26 octombrie): Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina 8-0 la masa verde (meci întrerupt în min. 70, cînd oaspeţii au agresat brigada de arbitri); Peştera Dobrogei Peştera - Inter Ion Corvin 4-1; Marmura Deleni - Sacidava Aliman 3-0 (neprezentare); Dunărea II Ostrov - Progresul Dobromir 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Peştera 34p; 2. Ostrov II 30p; 3. Oltina 22p (13j); 4. Adamclisi 22p; 5. Ion Corvin 16p (13j); 6. Deleni 13p; 7. Aliman 12p; 8. Dobromir 7p.