Sparta II Techirghiol s-a instalat la şefia Seriei Est

Duminică s-au disputat partidele etapei a 14-a în Campionatul Judeţean de fotbal. Sarabanda schimbărilor de lider a continuat în Seria Est. Dacă în urmă cu două runde pe primul loc era Viitorul II Cobadin, iar înaintea acestei etape Voinţa Valu lui Traian se clasa în frunte, iată că după încheierea rundei pe prima poziţie s-a instalat Sparta II Techirghiol. A doua echipă a oraşului Techirghiol s-a impus la Osmancea, în faţa Viitorului Mereni, şi a preluat şefia pentru că Voinţa Valu lui Traian a fost “spulberată” de CFR. În Seria Nord toate cele trei echipe de pe podium au obţinut victorii la scor în deplasare, iar în Sud Peştera Dobrogei Peştera (6-0 cu Deleni) şi-a mărit avansul faţă de Dunărea II Ostrov, care a remizat la Adamclisi.

Rezultatele etapei a 14-a - Seria NORD: Steaua Dorobanţu - Dacia Mircea Vodă 0-5 (I. Sîrbu 14, V. Ciobanu 29, Eftimie 31, Trestianu 75, Scântee 90); Pescarul Ghindăreşti - Voinţa Siminoc 3-0 (neprezentare); Viitorul Tîrguşor - Ştef Serv Seimeni 0-4 (Oană 60, Rusu 62, Cosmagă 70, Stoian 73); Dunaris Topalu - Viitorul Fîntînele 4-2 (George Ion 10, 28, Gelu Ion 36, Olteanu 61 / Neatu 40, Drăgan 85); Gloria Seimeni - Sportul Tortomanu 2-2 (R. Rizea 24, 56 / Murat 10.autogol, Mîrţ 30) - contestaţie depusă de Gloria pentru substituire de jucător; CSS Medgidia - Sport Club Horia 1-2 (Hara 25 / C. Cristea 66, Tacciu 86); Pescăruşul Gîrliciu - Ulmetum Pantelimon 2-1 (Răducan 14, V. Popa 78 / Adam 34); Viitorul Vulturu - Dunărea Ciobanu 2-10 (G. Berdilă 8, S. Berdilă 51 / Tudor 7, Mihai 11, Lungu 27, 54, Dima 48, 69, 73, Culea 63, Movilă 71, Boboc 78). Clasament NORD: 1. Mircea Vodă 37p; 2. Ciobanu 34p; 3. Ştef Serv Seimeni 33p; 4. Siminoc 27p (13j); 5. Gîrliciu 26p; 6. Tortomanu 23p; 7. Gloria Seimeni 22p (13j); 8. Pantelimon 20p (13j); 9. Fîntînele 19p; 10. Topalu 19p; 11. Ghindăreşti 17p; 12. CSS Medgidia 16p; 13. Horia 15p (13j); 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 4p; 16. Dorobanţu 3p.

Seria EST: Viitorul Mereni - Sparta II Techirghiol 2-4 (Nedelcu 23, 55 / Gheţău 20, Bîtu 50, Pavlicu 65, G. Hrib 88); AS Independenţa - Recolta Negru Vodă 1-3 (Parfenie 1 / Boloban 17, Cupeş 85, 91); Viitorul Cerchezu - Luceafărul Amzacea 1-4 (Boca 71 / D. Cristea 19, 39, Dohotaru 59, G. Radu 66); AS Bărăganu - AS Ciocîrlia 2-4 (Barbu 8, Tănase 27 / Asan 16, Ismail 37, Pitirac 42, Alexandroaie 88); Avîntul Comana - Viitorul II Cobadin 5-1 (Tîrnă 24, 56, I. Cristea 36, Curelaru 44, Istrate 49 / Buică 52); Fulgerul Chirnogeni - Unirea Topraisar 5-2 (Dragomir 1, 21, 25, 36, Gavrilă 40 / M. Ianoş 65, 72); CFR Constanţa - Voinţa Valu Traian 6-0; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Aurora II 23 August 3-1 (Mincă 10, 40, D. Gheorghe 70 / P. Florea 30) - contestaţie depusă de Aurora II pentru substituire. Clasament EST: 1. Techirghiol II 33p; 2. Comana 31p; 3. Valu lui Traian 31p; 4. Cobadin II 30p; 5. CFR 26p; 6. Amzacea 26p; 7. 23 August II 23p; 8. Chirnogeni 22p; 9. Topraisar 22p; 10. Negru Vodă 22p; 11. Mereni 17p; 12. Independenţa 15p; 13. Valea Dacilor 11p; 14. Ciocîrlia 11p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

Seria SUD: Sport Prim Oltina - Sacidava Aliman 2-2 (G. Plăcintă 28, Alexandru 54 / Topalu 18, 66); Inter Ion Corvin - Progresul Dobromir 3-0 (neprezentare), Peştera Dobrogei Peştera - Marmura Deleni 6-0 (Neda 21, Spătaru 25, 34, R. Bucur 52, David 55, A. Mocanu 86); Trophaeum Adamclisi - Dunărea II Ostrov 3-3 (Burcea 37-pen, M. Scurtu 70, 87 / I. Sîrbu 35, F. Nedelea 71, D. Normambet 75). Clasament SUD: 1. Peştera 31p; 2. Ostrov II 27p; 3. Oltina 22p; 4. Adamclisi 19p; 5. Ion Corvin 16p; 6. Aliman 12p; 7. Deleni 10p; 8. Dobromir 7p.