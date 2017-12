Speranţa moare ultima

ÎN AŞTEPTAREA ATACULUI Liderii pedelişti stau pitiţi după colţuri şi aşteaptă ca USL să facă o mişcare greşită să aibă şi ei motiv să scoată public capul şi să lanseze noi acuze împotriva adversarilor politici. Preşedintele PSD, Victor Ponta, îi linişteşte că Uniunea formată din PSD şi PNL are viaţă lungă. \"Cei de la PDL se comportă ca Hitler, în buncăr, în 1945. Şi Hitler, atunci, spunea că o să se certe americanii cu ruşii, englezii. Spera, dar nu s-a întâmplat. Nu se va întâmpla nici lucrul acesta. Nu se va certa PSD cu PNL şi eu nu cred că va fi nicio criză, nici în PSD, nici în PNL”, a explicat Ponta. El remarcă şi „grija” fostului consilier prezidenţial, actual băgător de seamă Sebastian Lăzăroiu, pentru situaţia celor două partide. Premierul îl lămureşte că niciun lider politic care îşi duce partidul la victorie nu are nicio problemă în partid. „Cei care îşi duc partidele la înfrângere pierd funcţia de lider. Motiv pentru care Antonescu şi cu mine, câştigând alegeri în acest an şi în decembrie, o să rămânem lideri\", a explicat Ponta.

FINANŢĂRI DE LA PENTICOSTALI Comparaţia pedeliştilor cu Hitler nu a fost aleasă întâmplător de Ponta. Legăturile dintre PDL şi „Reich”-ul Angelei Merkel sunt mai profunde decât se văd la televizor, după cum dezvăluie Cotidianul.ro. Jurnaliştii publicaţiei arată că partidul lui Traian Băsescu, condus de Vasile Blaga, este finanţat ilegal de fundaţiile germane ale lui Merkel şi organizaţiile religioase ale neoprotestanţilor. „Hanns Seidel\" şi „Konrad Adenauer\" sunt cele două fundaţii care au sprijinit financiar activităţile pedeliştilor. Reporterii cotidianul.ro dezvăluie că 51 de lideri ai PDL au primit bani, sub diferite forme, de la neoprotestanţi. Printre ei s-a numărat şi Blaga, care a fost în pelerinaj la Biserica Penticostală Philadelphia Romanian Church din SUA, tot pe banii pocăiţilor. Cei de la cotidianul.ro mai spun că fundaţiile au fost sursă importantă de bani şi pentru ministerele Justiţiei, Internelor, Sănătăţii şi Muncii, care au fost restructurate şi transformate cu banii oferiţi direct de cancelarul german.