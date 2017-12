Speranţe pentru un buget mai bun

Primăria comunei Independenţa speră ca anul viitor să poată finaliza o parte din proiectele demarate în acest an. “Bugetul comunei nu este atât de generos ca să ne permită să facem prea multe investiţii. În 2011 am reuşit să încheiem o serie de contracte de concesiune a unor terenuri, să vindem alte terenuri, având astfel banii necesari pentru plata salariilor şi a asistenţilor pentru persoanele cu handicap. De mare ajutor a fost Consiliul Judeţean Constanţa, care ne-a sprijinit în mai multe proiecte de reabilitare a unor clădiri care au aparţinut fostului CAP, clădiri pe care le-am transformat în centre sociale. Din bugetul propriu am finalizat lucrările de reabilitare la licerul din Independenţa. Nu ne facem prea mari speranţe pentru anul 2012, speranţa noastră este aceea de a termina anul la fel ca şi 2011, adică cu toate plăţile la zi”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan.