Sportivi de la „Black Wolves” Constanţa, pe primul loc la CN de Hand to Hand Fighting

La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat la Slănic Moldova Campionatul Naţional de Hand to Hand Fighting, competiţie de la care sportivii de la AS „Black Wolves” Constanţa s-a întors cu trei medalii de aur obţinute de Cristian Rusu, Adrian-Teodor Bădăluţă şi Adrian Voiculescu. Campionatul Naţional pentru copii, juniori şi seniori a fost organizat de Federaţia Română de Hand to Hand Fighting, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bacău şi al Primăriei oraşului Slănic Moldova. Cei trei medaliaţi care au urcat pe prima treaptă a podiumului sunt legitimaţi la clubul constănţean de autoapărare şi kickbox de şase luni şi respectiv un an şi au concurat alături de sportivi veniţi aproape din toate colţurile ţării. „Ne-am pregătit intens pentru această competiţie şi sunt foarte mândru de rezultate, mai ales că doi dintre ei vin la sala noastră de kickbox de puţin timp. Sunt nişte tineri foarte ambiţioşi şi muncitori, cu care ne mândrim”, a declarat antrenorul Laurenţiu-Ionuţ Lazăr.

În cadrul festivităţilor de premiere a sportivilor, Laurenţiu-Ionuţ Lazăr, preşedintele Asociaţiei Sportive „Black Wolves” Constanţa, a fost numit oficial în funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Române de Hand to Hand Fighting. „Faptul că oraşul Constanţa are un reprezentant în conducerea Federaţiei Naţionale de Hand to Hand Fighting este un beneficiu enorm şi o şansă în plus adusă dezvoltării sportului de contact în acest oraş. Mulţumesc conducerii Federaţiei pentru încrederea acordată şi, împreună, vom colabora aducând proiecte noi pe acest segment şi vom veni în sprijinul tinerilor sportivi talentaţi din Constanţa”, a declarat antrenorul constănţean.

Un invitat special la festivitatea de premiere a fost Ionuţ Iftimoaie.