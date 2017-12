SSC Farul a făcut spectacol pe terenul ITC

08:08:55 / 28 Septembrie 2016

Farul

1. Din cate stiu,din pacate,Farul nu mai exista. Aceasta noua echipa,particianta intr-un campionat foarte modest,chiar daca invinge adversarii la scor,nu ma convinge ca va urca mai mult de Liga 3. Si asta in conditiile in care va avea banii minim necesari pentru continuarea activitatii. Deocamdata este un entuziasm de inceput,sa vedem ce va fi in continuare. 2. Toata stima pentru omul Gigi Drogeanu dar acesta nu a fost o glorie a Farului. A jucat foarte putin timp la Farul,a fost un jucator de pluton,harnic ,inimos ,discipliunat si necesar la mijlocul terenului la inceputul anilor 70 pe cand echipa era in Divizia B. Pentru a fi glorie trebuia ceva mai mult