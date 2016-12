Doar echipele din Carvăn, Ion Corvin și Ostrov mai au punctaj maxim

Duminică, în Liga a V-a la fotbal, s-a jucat etapa a 5-a, încheiată cu următoarele rezultate: Viitorul Pecineaga - AS Carvăn 1-3; Castelanii Castelu - Victoria Cumpăna 5-2; Recolta Nicolae Bălcescu - Voința Siminoc 4-3; Voința Săcele - Atletic 2 Mai 2-0; Viitorul Cobadin - Dacia Mircea Vodă 4-0; CS Murfatlar - Litoral Corbu 2-0; Viitorul Târgușor - CS II Agigea 2-4. Meciul Sport Prim Oltina - Speranța Nisipari a fost amânat. Clasament: 1. Carvăn 15p; 2. Agigea II 12p; 3. Murfatlar 10p.

Iată și rezultatele consemnate în etapa a 4-a din Liga a VI-a la fotbal, desfășurată tot duminică:

SERIA NORD: Înfrățirea Cogealac - Spicul Horia 4-1; Gloria Seimeni - Dunărea Ciobanu 2-2; Viitorul Cuza Vodă - CS Peștera 1-6; Dunaris Topalu - Sportul Tortoman 0-3; Pescărușul Gîrliciu - Pescarul Ghindărești 3-1; Danubius Rasova - Steaua Speranței Siliștea 4-1; Axiopolis Sport II Cernavodă - Voința Cochirleni 3-2. Partida CSȘ Medgidia - Carsium Hârșova a fost amânată. Clasament: 1. Peștera 10p; 2. Cochirleni 9p (golaveraj 21-7); 3. Cernavodă 9p (12-4); 4. Tortoman 9p (14-7).

SERIA SUD: AS Bărăganu - Fulgerul Chirnogeni 4-0; Marmura Deleni - AS Pelinu 1-4; Luceafărul Amzacea - Sacidava Aliman 6-0; Olimpia Constanța - Trophaeum Adamclisi 1-0; AS Ciocârlia - FC Mereni 0-3; AS Independența - GSIB Mangalia 4-1; Viitorul Cerchezu - Inter Ion Corvin 0-3. Jocul Dunărea Ostrov - Viitorul II Cobadin a fost amânat. Clasament: 1. Ion Corvin 12p; 2. Ostrov 9p/3j (golaveraj 20-8); 3. Bărăganu 9p (10-4); 4. Mereni 9p (12-7); 5. Olimpia 9p (9-4); 6. Adamclisi 9p (8-3).

