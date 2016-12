A cincea victorie consecutivă pentru SSC Farul

09:41:28 / 12 Septembrie 2016

Nemernicii de "suporteri"

Acesti nemernici (nu pot fi numiti altfel) NU S-AU LUPTAT NICI O SECUNDA PENTRU FARUȚU' NOSTRU!!!!! Au fost simpli spectatori la declinul echipei in ultimii 8-9 ani, de la venirea lui Giani. Adevarata noastra echipa este FC Farul, alaturi de care cu totii ne-am bucurat sau am plans decenii intregi. Nu gasesc logica acestei mediatizari excesive a unei echipe nascute peste noapte, fara pic de traditie. Mai sunt si alte echipe abia infiintate si nu am citit nimuc desre acestea. Acesti "suporteri" au avut timp 8 ani sa salveze Faruțu' si sa amendeze politica falimentara si derapajele lui Giani. Dar nu au facut-o. Au preferat bani lui Giani, in detrimentul salvarii Farului. Acum au fugit sa mulga de la alta vaca. Cand s-o termina laptele si la SSC sa vedeti potarnichile cum or sa fuga si de aici. Astia sunt in stare sa m-l sustina si e Hagi daca isi mai fae o echipa si le da bani